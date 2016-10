Høgmo før møtet med nummer 133 i verden: – På papiret er vi kanskje knepne favoritter

ULLEVAAL (VG) Per-Mathias Høgmo mener Norge kun har et lite favorittstempel når verdens 133. beste lag er motstander i Aserbajdsjan lørdag.

Når landslagssjefen blir spurt om det er «farlig» å si at Norge er favoritter, svarer han på tirsdagens pressekonferanse:

– Vi har et ønske om å vinne hver kamp - la det være krystallklart. Vi har et brennende ønske om å vinne denne matchen, sier Per-Mathias Høgmo - som ser offensiv ut til tross for den trøstesløse VM-starten mot Tyskland.

– Utfordrende motstander



Norge møter Aserbajdsjan i Baku lørdag. Deretter er San Marino motstander neste tirsdag.

– Det blir viktig å komme rundt på kantene, få dobling på kantene. Det så vi på kveldens trening, og det er slik vi ønsker å se det, sier Høgmo.

Han har sagt at målet er syv poeng på de neste tre kampene. Det betyr trolig at Norge bør vinne både mot Aserbajdsjan og San Marino. Den tredje motstanderen i høst er Tsjekkia.

– Jeg tror det blir en jevn kamp i Baku. Sist vant 3-1 i sjanser og 1-0 i mål - etter cornermål av Håvard Nordtveit. De holdt oss til 0-0 her på Ullevaal, og tar poeng mot gode nasjoner. Det er en utfordrende motstander, sier Høgmo om laget som altså ligger som nummer 133 på FIFA-rankingen. Norge er nummer 70.

– På papiret er vi kanskje knepne favoritter, men det blir meget utfordrende. Forsvarsspillet blir en nøkkel i forhold til å gi bort færrest mulig målsjanser. Det gjelder å få gunstige kontringer, sier Per-Mathias Høgmo.

King og Berget med spilletid



I den første kvalik-kampen, mot Tyskland, gikk Norge på en skikkelig smell. Flere av spillerne fra den matchen er vraket til de to kampene som kommer nå, blant dem Alexander Søderlund, Jørgen Skjelvik, Martin Linnes og Veton Berisha.

Høgmo hadde sin første trening med troppen på Ullevaal tirsdag kveld. Torsdag drar landslaget til Aserbajdsjan.

Per-Mathias Høgmo kunne glede seg over nesten samtlige i den uttatte landslagstroppen fikk spilletid i sine respektive klubblag denne helgen. Spesielt gledelig var det at Joshua King og Jo Inge Berget begge har scoret og bidro sterkt i sine lag.

Andre spillere kom ikke med i sine klubbers tropper, blant annet Stefan Johansen, som lenge har vært en viktig brikke i Høgmos Norge.

West Hams Håvard Nordtveit har meldt forfall til de to VM-kvalifiseringskampene. Han erstattes av Moldes Ruben Gabrielsen.