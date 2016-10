Høgmo er dårligere enn Drillo i alt

Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) Tre år er gått siden Per-Mathias Høgmo (56) ledet sin første kamp som norsk landslagssjef, etter at Drillo ble jaget ut av kontorene på Ullevaal stadion. Ble det noe bedre?

Svaret på det er, ut fra alle statistikker, et rungende NEI.

Vi sitter på landskamparenaen, der Norge 10. september 2013, tapte 0-2 for Sveits. Stemningen var oppgitt. Det så ut som Norge skulle bomme på nok et sluttspill, etter å ha vært førsteseedet i vår kvalik-gruppe.

NFF-tabben høsten 2013

Altså: Norge var favoritter. Men Drillo virket å ha «mista det». Mange var lei, og de fleste var enige om at nok var nok. Drillo også. Han skulle bare fullføre, gå av med æren i behold, etter de to siste kvalik-kampene.

Da hadde han gjort sitt for Norge, etter 13 år som landslagssjef, fordelt på to perioder. Og det var greit – Drillo var fornøyd. Han kunne gjerne gi plass til nye krefter.

Den gedigne tabben som utspilte seg på Ullevaal stadion i dagene som fulgte etter tapet mot Sveits, den tror jeg spilte negativt inn på alle – inkludert han som skulle overta, Per-Mathias Høgmo. For Høgmo kunne startet 2014 i fred og ro. I stedet ble han en brikke i et brutalt spill som utspant seg på Ullevaal stadion. Drillo ble sparket, uten at han skjønte det selv. Høgmo ble kastet inn i de to siste VM-kval-kampene, mot Slovenia og Island.

Kanskje har det preget tiden hans som landslagssjef. Høgmo og Norge var i hvert fall sjanseløs i kvalik-kampene i midten av oktober 2013. Og han og landslaget startet på en rekke av kamper, som talte bare en seier på 12 forsøk. I tillegg var det uro i røyken av Drillo-sparkingen. For gjorde Drillo det, egentlig, så dårlig som mange skulle ha det til på den tiden han regjerte (2009-2013)?

Kun kvalik-kamper

Høgmo kom inn som et friskt pust og sa klart fra at han kom med nye ideer og ville gjøre ting annerledes enn forgjengeren. Det var mange store ord. Men med kvalik-kampene høsten 2013 i friskt minne, var det ikke lett å tro på noe. Norges Fotballforbund gjorde alt feil i den saken: De ga Drillo en uverdig avskjed og Høgmo en unødvendig tøff start.

Han burde fått starte, med helt blanke ark, i januar 2014. I stedet dro han med seg slutten på en mislykket kvalik i 2013. I ettertid er det lett å se at det var et feilvalg.

Så, er det blitt noe bedre etter byttet av landslagssjef denne gangen?

Per-Mathias Høgmo har alltid vært opptatt av at treningskampene ikke skal telles med i statistikk, fordi han bevisst har valgt vanskelig motstand. Så vi tar han på alvor, og sammenligner kun kvalik- og play-off-kamper.

Drillo - bedre i alt

Problemet, for Høgmo, er at uansett hvordan vi sammenligner tallene hans, så kommer han dårligst ut. På sine 15 første kvalik- og play-off-kamper er tallene:

* Antall seirer: Drillo 8, Høgmo 6.

* Antall tap: Drillo 4, Høgmo 7.

* Antall scorede mål: Drillo 19, Høgmo 15.

* Antall innslupne mål: Drillo 14, Høgmo 20.

* Antall poeng: Drillo 27, Høgmo 20.

Da blir det vanskelig å argumentere for en annen type fotball, om en utvikling. For et A-landslag er ikke målt på hvor godt laget kan bli om et år eller to, men på resultater. Her og nå.

Tar vi hele perioden til de åtte siste landslagssjefene, i kvalifiseringer, havner Høgmo godt bak Drillos to perioder, Nils Johan Semb og Åge Hareide i både seiersprosent og poeng pr kamp. Og i tapsprosent havner Høgmo til og med bak Tor Røste Fossen. Bare Ingvar Stadheim og Tord Grip er konstant bak Høgmo på statistikkene.

Ullevaal må vinnes tilbake

Og totalt står Drillos andre forsøk som landslagssjef (2009-2013) med 16 tap, det samme som Høgmo. Problemet til dagens landslagssjef er at han har sine 16 tap på 32 kamper, mens Drillo brukte 49. Det er en enorm forskjell.

En avslørende og helt avgjørende statistikk til slutt: På sine 21 siste hjemmekamper tok Drillo 2,1 poeng i snitt pr kamp. Høgmo har, så langt, 1,25 poeng pr kamp på sine 16 hjemmekamper.

Norge har «tapt Ullevaal», noe av det viktigste å gjøre noe med. I tillegg til at det scores færre mål, slippes inn flere, bruker flere sjanser på å score og motstanderen bruker færre for å score under Høgmo enn Drillo.

Fakta:

* Under Drillo (2009-13) brukte Norge i snitt 3,74 sjanser for å score et mål.

* Under Høgmo (2013-16) bruker Norge i snitt 4,89 sjanser for å score et mål.

* Under Drillo (2009-13) brukte motstanderen i snitt 4,38 sjanser for å score et mål.

* Under Høgmo (2013-16) bruker motstanderen i snitt 3,24 sjanser for å score et mål.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Kort oppsummert: Norge trenger en sjanse mer for å score under Høgmo enn under Drillo. Og motstanderen trenger en sjanse mindre for å score under Høgmo enn under Drillo.

Totalt blir dette interessante tall: Norge er altså blitt betydelig dårligere i de to områdene på banen som betyr mest: Foran begge målene.

Og det var neppe det som var poenget med «endring», Per-Mathias Høgmo?

I stedet har det ført Norge inn i en ny, vanskelig situasjon. Og for å komme ut av den så må det vinnes og gjerne imponeres i kampene mot Aserbajdsjan (lørdag) og San Marino (tirsdag).

Hvis ikke er det ikke så mye mer å snakke om.

Da kan 11. oktober blir datoen for hans første (Slovenia 2013) og siste (San Marino 2016) kamp som landslagssjef.

Faktisk.