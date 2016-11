Høgmo burde tatt med Karadas

Kommentar Det blir flere og flere spillere i Per-Mathias Høgmos landslagstropp, som nå er oppe i 24 mann til kampen i Praha. Likevel: Det er for få spillere med ekstreme kvaliteter, selv blant så mange som 24 spillere.

En ting jeg aldri har forstått, spesielt med landslagsfotball, er at det svært ofte sitter kopier på benken, og da i veldig stor grad kopier som er dårligere enn han eller hun som er tatt ut til å starte kampen.

Hva er egentlig poenget med det?

Yttergård eller Karadas?

Det viktigste for en landslagssjef må være å ha innbyttere som kan gi ham noe annet, som kan endre kampbildet.

Ta Ruben Yttergård Jenssen, for eksempel, som er en brukbar fotballspiller. Men har han noe annet enn de andre, sentrale midtbanespillerne hos Norge? Jeg syns ikke det. Og da forsvinner også noe av poenget med å ha han med i troppen.

Jeg ville valgt rått, tatt med Branns superinnbytter Azar Karadas. «Men han er jo innbytter på Brann», sier du sikkert. Ja, men han er like vond å møte likevel. Tenk hvis du jager et seiersmål eller en utligning, helt avgjørende, og det er et kvarter igjen.

Hvem ville du kastet innpå, Yttergård Jenssen eller Karadas? I min verden er det ikke tvil.

Tilfellet Flo

Da Norge jaget et helt nødvendig mål eller to mot Brasil i VM 1998, ville Drillo bytte inn Egil Østenstad for Vidar Riseth. Et litt kopi-bytte, selv om Østenstad er spiss. Det var på mange måter Ståle Solbakken som reddet Norges VM-historie, og som gjør at vi fortsatt snakker om kampen i Marseille, Tore André Flo og Kjetil Rekdal, og Arne Scheie kunne bli spinnvill bak mikrofonen. Fordi Solbakken sa at «Jostein må jo inn» - og det var slett ikke fordi han hadde noe imot Østenstad, tvert imot, de var romkamerater.

Med Jostein Flo, svære Flo, til å krige på topp de siste 11 minuttene, endret kampen karakter. Og Norge snudde 0-1 til 2-1 mot Brasil. Norsk fotball-historie på sitt beste.

Har så Per-Mathias Høgmo spillere som kan endre kampbildet i Praha fredag?

Samuelsen - et godt valg

Det har vært mye kritikk av uttaket av Martin Samuelsen, siden han spiller lite på klubblaget. Men her er det ikke uttaket som er feil. Feilen, mot Aserbajdsjan, var at Samuelsen ikke kom inn da Norge måtte ha mål. Høgmo hadde en spiller på benken sin som var annerledes, som faktisk KAN drible, som kan passere spillere med fart og finter, som kunne skapt kaos og ubalanse: Men Martin Samuelsen ble sittende på benken. I Baku.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Jeg støtter uttaket av Martin Samuelsen. Men så mange andre annerledes-spillere har vi ikke. I en tropp på hele 24 mann bør det være mulig å finne flere, en med ekstrem fart, for eksempel, hvis du leder, motstander tar flere sjanser og du kan kontre selv. Jørgen Skjelvik har den farten.

Men du trenger mest av alt spillere med ekstreme ferdigheter hvis du ligger under, noe som fort kan bli tilfelle i Praha fredag. Da lønner det seg ofte med to type spillere: En som kan finne de små åpningene, som Martin Ødegaard, og en som kan sloss med alle midler, og som er totalt uredd inne i feltet, som Azar Karadas.

Ingen av dem kommer til Praha onsdag kveld.