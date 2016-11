Høgmo burde tatt «en Hodgson» – og gått av

Kommentar PRAHA (VG) (Tsjekkia – Norge 2-1) Per-Mathias Høgmo (56) benyttet ikke sjansen, som Roy Hodgson gjorde under EM, og si opp på direkten. Da får fotballstyret gjøre det.

– Det er ikke tid for den type refleksjoner nå. Jeg har kontrakt et år til og forholder meg til det, sa Høgmo fra podiet.

«Endspiel» kaller tyskerne det. Og Per-Mathias Høgmo bør få slippe nå. Men ofte handler det om penger: Det er mer lukurativt å få sparken enn å si opp. Men glem alle evalueringer og prosesser nå: Høgmo har prøvd i 38 måneder, og kun periodevis har han lykkes. Det er ikke mer igjen. Dødt. Tomt. Slutt.

NFF-styret må gjøre det eneste rette: Si til mannen at han er ferdig som landslagssjef. Jeg er ganske sikker på at de gjør det også, at «partene er blitt enige om å skilles.» Altså sparken.

For det nytter ikke lenger å snakke om poengene som ikke er utdelt, som alle pressede landslagssjefer gjør. Det nytter ikke lenger å snakke om det som var positivt, at laget er i utvikling eller at dette er veien å gå. Norge må vinne fem av seks kamper, inkludert mot Tyskland borte, for å komme i posisjon til en play-off-plass til VM.

Det skjer ikke. Selv om Høgmo heller ikke ville «gå inn på den typen analyse,» som han sa fra podiet. Men vi kan bare glemme det. Glemme VM. Neste interessante landskamp spilles høsten 2018, altså om 22 måneder.

Solbakken må prøves

Det er lenge til. Men det er sannheten, for da starter EM-kvaliken til mesterskapet i 2020. Og en ny landslagssjef må få den sjansen. Om Norges Fotballforbund velger en midlertidig løsning fram til sommeren, hvis det er mulig å få Ståle Solbakken løs fra FC København da, så bør de gå for den løsningen. Hvis Solbakken sier et klart «nei» så bør det jobbes intenst med å finne en ny fast landslagssjef fra en gang på nyåret. To navn peker seg ut: Lars Lagerbäck og Erik Hamrén, begge svensker uten jobb, begge kjennere av norsk fotball.

Men det kan også være at Norge bør se utenfor Skandinavia for første gang på 50 år.

Ansettelsen av Per-Mathias Høgmo ble ikke vellykket, selv om Drillo hadde gjort sitt etter EM-kvaliken høsten 2013, og Norge trengte noe nytt. Men med en tapsprosent på 51 totalt, og 50 prosent i kvalik/play-off, går det ikke an å si at Høgmo lyktes.

Liten periode med opptur

Det var store ord da han overtok for Drillo i september 2013. Men det var få poeng. Senere kom det enda flere og uforståelige ord og enda flere avgjørende feil i avgjørende kamper.

Norge hadde en opptur, en god periode, rundt kampene mot Bulgaria, Kroatia og Malta høsten 2015. Og det var tydeligvis det Høgmo prøvde å gjenskape mot Tsjekkia, siden han valgte så å si identisk lag fra de kampene.

Det så, beklager å si det, ikke ut som spillerne brydde seg stort. Det siste Høgmo sa var at Norge skulle være trygge og kompakte. Det motsatte skjedde. Spillere fulgte ikke med da det ble 1-0 til Tsjekkia etter 11 minutter. Og det var natta igjen to minutter etter pause, da alt håp forsvant med tsjekkernes 2-0-scoring. Det så ut som spillerne sov. Og sjanseutnyttingen ble avgjørende. Igjen. Som jeg skrev før kampen: Motstanderen trenger ikke mange sjansene for å score mot Norge, noe som har vist seg katastrofalt det siste året spesielt. I Praha trengte tsjekkerne seks sjanser for å score to mål. Norge hadde knapt en sjanse til å score selv - før Joshua King reduserte i det 87. minutt.

EM 2020

Kun en syltynn teori om VM. Det er alt Høgmo har igjen etter tre poeng på fire kamper i kvalifiseringen. Det meste har gått galt, inkludert mot Tsjekkia. Publikum og media har sett det lenge, og til slutt tror ikke spillerne på sjefen sin heller.

Det er på tide å pakke, tenke at du prøvde, men at det var for mye som gikk galt. Og la en annen ta over restene av kvaliken, og heller tenke EM 2020.

Det er egentlig ingen ting å diskutere.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Hvis han ikke ser det selv, så må noen fortelle han det. Den siste sjansen var i Praha fredag kveld.

Også den gikk galt.

Trengs noe nytt. Nå

De siste 13 månedene har Norge tapt ni av 13 kamper, og vunnet tre – to treningskamper mot Finland og Island hjemme, samt kvalik-kamp mot San Marino.

Vel er ikke Norge et fantastisk fotball-land, men så elendige har ikke nasjonen Norge vært i fotball siden det triste 80-tallet.

Det trengs noe nytt, en sjef som kan løfte en generasjon fotballspillere med et OK talent.