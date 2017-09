Høgmo bryter tausheten i nytt intervju: – Det fungerte ikke

I sitt første store intervju etter at han fikk sparken som landslagssjef, tar Per-Mathias Høgmo (57) selvkritikk for at Norge ikke klarte å ta seg til fjorårets EM-sluttspill.

– Når du er landslagssjef må du regne med at det blåser, og du velger selv hva du vil ta inn over deg, sier Høgmo i et stort intervju med fotballmagasinet Josimar.

Høgmo, som var landslagstrener fra 2013 til 2016, har i stor grad meldt seg ut av offentligheten etter at han ble enig med NFF om å slutte i jobben i november i fjor.

Navnet hans dukket opp i mediene i forbindelse med Tromsøs trenerjakt i sommer, men hadde ikke gjort noen store intervjuer etter sin turbulente tid som norsk landslagssjef.

Play off-fadesen mot Ungarn var hans største nedtur som landslagssjef. Tidligere har Høgmo understreket at han ikke angrer på det svært kontroversielle laggutaket i returkampen mot ungarerne, og sagt at han ville gjort det samme igjen.

Høgmo fikk massiv kritikk for sine vurderinger inn mot kampen, og spillerne skal ha blitt overrasket over laguttaket, der Martin Ødegaard og Markus Henriksen brått ble valgt som hengende spiss og spiss.

Nå har nordlendingen en noe mer selvkritisk fremtoning. Han innrømmer blant annet at han tror han passer bedre i en hverdag som klubbtrener. 57-åringen forklarer at han hadde et veldig ungt landslag til disposisjon, at Tom Høgli var den eneste spilleren med litt erfaring, og at man er nødt til å prøve og feile. På et oppfølgingsspørsmål om hvorvidt han sikter til Ungarn-kampene, svarer Høgmo:

– Det var hjemmekampen mot Ungarn som ødela. Den skulle vi ha vunnet. Men når du spør slik så er det jo alltid mange ting man lurer på om man kunne ha gjort annerledes, men det får man jo aldri svar på. Vi lever jo som trenere i nuet, og det å ta beslutninger er jobben vår. Husker Pep Guardiola sa at han hadde forandret mening om laguttaket både tre og fire ganger på flyet før de tapte 4-0 mot Real Madrid med Bayern München.

Per-Mathias Høgmo har ikke besvart VGs henvendelse onsdag formiddag.

– Jeg endret kun to plasser. Det var en veldig spennende diskusjon helt inn. Husk at Alexander Søderlund var skadet. Markus Henriksen hadde spilt som den ene av to spisser tidligere, så den var grei. Så valget stod mellom Martin Ødegaard eller Marcus Pedersen. Vi valgte Martin fra start, for jeg tenkte at her kommer det til å bli veldig trangt. Vi visste de kom til å legge seg lavt i 4-5-1, og hvis det var noen som kunne klare å åpne dem, var det ham. Han var også i veldig god form. Det fungerte ikke og det er mitt ansvar.