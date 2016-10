Høgmo benekter uro: – Såpass takhøyde må det jaggu meg være

ULLEVAAL STADION (VG) Joshua King var ikke fornøyd med Ole Selnæs' kommentar om angriperne etter Aserbajdsjan-kampen. Landslagssjef Per-Mathias Høgmo bedyrer imidlertid at det er god stemning i troppen.

Konsentrer deg om deg selv, var budskapet fra landslagsspiss Joshua King til Ole Selnæs' kommentar om at det var «ræva» at de norske angrepsspillerne ikke klarte å sette ballen i mål i Baku.

Ordvekslingen mellom de to profilene ble et åpenbart tema på Per-Mathias Høgmos pressekonferanse i forkant av San Marino-kampen tirsdag, men landslagssjefen synes ikke det er et problem at de to spillerne oppfører seg slik de gjør.

– Jeg synes det er fenomenalt at vi er forskjellige som spillere, at vi er emosjonelle og kan gi uttrykk for det på ulik måte når man der og da er skuffet etter kamp. Såpass takhøyde må det jaggu meg være, sier Høgmo til VG.

Rett i forkant hadde han fått et lignende spørsmål om det som utad ser ut som uro i spillergruppen, og hvordan han forholder seg til det.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det. Vi har en god steming i troppen, bedyrer han.

– Det var en stor skuffelse etterpå og det er litt ulikt hvordan man opplever det, men det har vært godt fokus på trening i dag og inn mot kampen i morgen, legger han til.

Landslagskaptein Per Ciljan Skjelbred, som gjemte ansiktet i hendene da spørsmålene om den interne uenigheten ble stilt, mener det er blåst ut av proposjoner.

– Jeg tror det blir vridd litt alt som blir sagt. Det skapes en del overskriftes, og det er forståelig det. Dere skal selge aviser og få litt klikk, dere og. I bunn og grunn er det utrolig god steming, som alltid. Det er en fin gjeng, fine gutter, og det er ikke noe uro, sier Skjelbred.

PS! FIFA har opprettet en disiplinærsak mot Ole Selnæs som følge av midtbanespillerens munnbruk mot dommeren etter tapet for Aserbajdsjan. I påvente av avgjørelsen er Selnæs ikke utestengt i kampen mot San Marino. Han risikerer istedenfor å måtte stå over mot Tsjekkia i november.



