Høgmo avviser ekspertenes krav om avgang etter nytt tap

BAKU (VG) (Aserbajdsjan - Norge 1-0) Per-Mathias Høgmo kommer ikke til å trekke seg selv om den norske VM-drømmen nær er knust etter bare to kamper.

– Det er ikke tiden for den type spørsmål, men det gjør jeg, sier Høgmo når pressekonferansen i Baku åpner med spørsmål om han vil lede landslaget mot Tsjekkia 11. november.

Norge ligger på sisteplass i gruppen med hverken poeng eller scoring etter to kamper.

– Vi er veldig skuffet over resultatet. Og jeg akter ikke å gå inn i den type diskusjoner akkurat nå, er forklaringen på hvorfor han ikke ønsker å gå nærmere innpå hvorfor han er rett mann.

«Døden for norsk landslagsfotball»



Både Aftenposten og VG skriver på kommentarplass etter kampslutt at Høgmos tid som landslagssjef bør være over etter 1-0-tapet for verdens 133. beste fotballnasjon.

«Kanskje er det ikke fagmannen, men arbeidslederen Høgmo som ikke får det til. Spillerne får ikke ut sitt beste, og det kan virke som de ikke er helhjertet inne i oppgaven heller. Slikt går rett på treneren», skriver Aftenpostens Ola Bernhus.

Dagbladets Morten Pedersen peker på at Norge raser på FIFA-rankingen, og konkluderer:

«Hvis ikke det er døden for norsk landslagsfotball vet ikke jeg. Derfor må NFF legge følelsene til side, bruke fornuften og sale opp en ny hest. Den Høgmo rir brakk det siste beinet i Baku og må avlives så fort som mulig».

– Det viktigste er at starter mandag morgen med jobben for å finne ny sjef. Bob Bradley er opptatt, Lars Lagerback, som toppfotballsjefen har stor sans for, er heldigvis tilknyttet det svenske landslaget nå, for han vil jeg ikke ha inn. Mens Erik Hamrén har lyst på en jobbb, sier Pedersen til VG.

– Men jeg tar Ståle Solbakken alle dager. Men de må forte seg, han kan få andre tilbud, sier Dagbladet-kommentatoren.

Høgmo: – Kvaliteten kunne vært bedre



På 33 landskamper med Høgmo som sjef har 52 prosent endt med tap.Høstens uttalte mål om minimum sju poeng i kampene mot Aserbajdsjan, San Marino og Tsjekkia er allerede umulig å oppnå.

Og sittende på podiet på mektige Olympiastadion i Baku, som riktignok også føles som en spøkelsesarena med mange tomme rom og flere ledige enn brukte seter, er det en landslagssjef som oser skuffelse av hele seg. Men spørsmålene som kommer besvares likevel med profesjonalitet, dog uten smil en eneste gang.

På VGs spørsmål om han kan forklare valgene underveis, svarer landslagssjefen slik:

– Kampen blir lik det vi hadde forutsett: At det ble spill mot ett mål etter hvert. Når de får det tidlige målet så gjør det det vanskelig for oss. Vi kommer til mange situasjoner med innlegg, skaper en del sjanser, men kvaliteten kunne vært bedre for å få fått den uttellingen vi burde. Vi velger et spissbytte, for å få en enda mer markant boks-spiller. Vi legger etter hvert om til to brede backer og 4-4-2 for å få mer trykk inn i boks, da kommer en del sjanser, men det rekker ikke helt inn.

– Hva tenker du om sjansen for å nå VM, og hva er tankene rundt din egen stilling som sjef nå?

– Nå er det å forberede laget mot San Marino. Vi har spilt to kamper. Sist tok vi fire poeng mot Aserbajdsjan. Sånn sett ligger vi bak den, men det er viktig nå å ta poeng allerede mot San Marino og komme i gang med poengfangsten, sier Høgmo til VG - og forlater podiet, etter å ha besvart spørsmål fra den norske sportspressen i nøyaktig fire minutter og 13 sekunder.

Da hadde han svart lokale journalister cirka like lenge først. En aserbajdsjansk reporter undret på hvorfor Norge ikke prøvde noe annet da planen ikke så ut til å virke. Høgmos svar:

– Aserbajdsjan forsvarte seg godt midt i banen, så vi måtte komme oss rundt på kanten. Vi skapte nok sjanser, men problemet var at vi ikke scoret på de vi hadde og at vi ikke produserte mer.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb var til stede på pressekonferansen. På vei ut etterpå svarte han «nei» på VGs spørsmål om han kunne svare på spørsmål. Fotballpresident Terje Svendsen kom ikke gjennom pressesonen.