Hodgson: - Jeg ønsker Norge alt godt

Roy Hodgson (69) ble sendt på hodet ut av fotball-EM av Lars Lagerbäck, og var en av kandidatene til den ledige Norge-jobben. Nå ønsker han Lagerbäck «lykke til».

Svenske Lagerbäck skrev i onsdag formiddag under på en avtale som gjør ham til norsk landslagssjef i fotball de neste tre årene. Det skjer et halvår etter at han ledet Island til en sensasjonell kvartfinale i EM.

Der ble England slått ut av den lille øynasjonen i åttedelsfinalen. Bare timer senere var Roy Hodgson ferdig som engelsk landslagssjef.

«Det høres ut som om NFF har gjort et godt valg og ansatt en topp person som utvilsomt kommer til å gjenskape noe av suksessen rundt landslaget deres» skriver Hodgson i en epost til VG to timer etter ansettelsen av Lagerbäck.

Hodgson har blitt lansert som en god kandidat til Norge-jobben av Brede Hangeland og Egil Østenstad. Begge hadde engelskmannen som sjef i Viking for tolv år siden.

Hodgson har ikke besvart VGs spørsmål om han ble kontaktet av NFF i ansettelsesprosessen som ble avsluttet i dag. Men han avlyste nylig et intervju om status i norsk fotball da han hørte at han var spilt inn som en mulig kandidat i media.

Som England-sjef hadde han ifølge britisk presse en årslønn på godt over 35 millioner kroner. I Norge har landslagssjefen de siste årene hevet rundt fire millioner kroner i året. Egil Østenstad har vært overbevist om at penger ikke ville være noe problem dersom Hodgson var «sulten nok» på jobben.

«Jeg ønsker både deg og norsk fotball alt godt», skriver Hodgson til VG.

69-åringen har nære bånd til Skandinavia. Han startet trenerkarrieren i Halmstad helt tilbake i 1976. Siden har han blant annet ledet svenske Oddevold, Ørebro og Malmø. Senere tok han over FC København, Viking og det finske landslaget.

I tillegg til å inneha storjobber som manager i Liverpool og sjef for det engelske landslaget.

Før åttedelsfinalen i EM i fjor sommer, ble forholdet mellom nettopp Lars Lagerbäck og Roy Hodgson et tema.

Den nye Norge-sjefen ble nemlig inspirert av Hodgson da engelskmannen jobbet i Sverige på 70-tallet.

– Jeg har kjent Roy siden 70-tallet, så det gjør det hele litt spesielt. Jeg betrakter ham som en av mine venner. Egentlig kom jo Bob Houghton til svensk fotball to år før Roy kom til Halmstad i 1976, men jeg ble påvirket av måten begge to jobbet med fotball på, sa Lagerbäck til Aftonbladet i sommer.

