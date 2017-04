Historiske unggutter reiser til EM: – En erfaring for livet

OSLO LUFTHAVN (VG) Norges G17-landslag skal for første gang i historien spille EM. Talentene gleder seg før avreise til Kroatia – men yngstemann Edvard Sandvik Tagseth (16) frykter håret sitt.

– Vi har jobbet knallhardt helt siden vi ble samlet som gjeng da vi var 15 år. Dette har vært målet vårt hele veien. Hardt arbeid over tid, det belønnes, sier Erik Botheim (17).

Den robuste Rosenborg-spissen fikk sin A-lagsdebut i forrige ukes cupkamp mot Strindheim. Nå er han klar for avreise til Kroatia, der G17-landslaget blir det første i norsk historie til å delta i EM.

– Jeg gleder meg ekstremt mye. Det blir en erfaring for livet, sier Botheim, som forventer at det blir hans største opplevelse så langt i karrieren.

Liverpool-Edvard frykter barbering

Den norske troppen består av 17 spillere født i 2000 – og én som er født i 2001. Den lille teknikeren Edvard Sandvik Tagseth (16) fra Neset i Nord-Trøndelag er yngstemann i EM-troppen.

Det er første gang han er med de ett år eldre landslagsguttene – det betyr at han kan vente seg tøff behandling.

– Jeg har bare vært med dem i en liten time nå, så jeg har ikke kjent på det ennå. Men de begynte å snakke om noen straffer etter kortspill. Jeg har hørt rykter om barbering av hår, så jeg tror jeg dropper kortspill, sier lysluggen som har signert kontrakt med Liverpool, der han skal spille fast fra sommeren av.

– Hvilke forventninger har du til EM?

– Vi vil ta poeng i alle kampene. Vet at vi har en tøff gruppe, men vi skal gjøre vårt beste, så tror jeg vi har en mulighet til å gå videre, sier Tagseth.

Johnsen: – En spesiell årgang

De norske ungguttene rekker fire treningsøkter i Kroatia før det braker løs mot England på torsdag. Deretter skal de møte Nederland og Ukraina.

– Vi har som mål å gå videre fra gruppespillet, sier landslagstrener Erland Johnsen, som er storfornøyd med å ha ledet G17-landslaget til EM for første gang.

– Det er stort. Jeg er stolt av guttene og hva de har prestert. Det er veldig morsomt.

– Er dette en spesiell årgang?

– Jeg synes vi har mange fine typer, mange fine spillere, og ikke minst holdningssterke spillere med vinnerskaller. Så ja, jeg synes det er en spesiell årgang.

NORGES EM-HÅP: Her er G17-landslaget samlet på Oslo Lufthavn. To spillere mangler: Colin Rösler og Johan Hove slutter seg til laget senere. Foto: Arilas Berg Ould-Saada , VG

– Hvor viktig er det for spillernes utvikling å oppleve slike mesterskap?

– Jeg tror det er veldig viktig, den ballasten de får når de møter de beste spillerne i Europa. Det setter ting i perspektiv. Jeg mener det er veldig viktig, ikke minst litt for statusen til norsk fotball. Nå har vi fått mye kritikk, men det jobbes bra, og jeg forventer at det ikke er lenge til neste gang et aldersbestemt landslag kvalifiserer seg til mesterskap.

De fleste av landslagsspillerne var samlet på Oslo Lufthavn tidlig søndag ettermiddag, med noen få unntak: Manchester City-spiller Colin Rösler, sønn av trenerprofilen Uwe, møter lagkameratene i Frankfurt, mens Sogndal-spiller Johan Hove kommer mandag fordi han er med i A-lagstroppen mot Lillestrøm i Eliteserien.

På spørsmål om hvem man burde følge ekstra godt med på under EM, trekker trener Johnsen frem troppens yngste:

– Edvart Tagseth er jo den som har blitt lagt merke til allerede. Han trener med U18-laget til Liverpool, så det betyr at han er to år foran i utviklingen.

Stabæk-unggutten Hugo Vetlesen er ikke med til EM, men han har rukket å markere seg i Eliteserien:

Her er den norske EM-troppen: Lars Kvarekvål (Stabæk), Mads Christiansen (Lillestrøm), Andreas Uran (Molde), Fabian Rimestad (Fana), Emil Kalsaas (Fyllingsdalen), Colin Rösler (Manchester City), Erik Tobias Sandberg (Lillestrøm), Jesper Daland (Stabæk), Mikael Ugland (Start), Elias Flø (Hødd), Anders Waagan (Aalesund), Håkon Evjen (Bodø/Glimt), Johan Hove (Sogndal), Edvard Sandvik Tagseth (Neset), Halldor Stenevik (Brann), Jørgen Strand Larsen (Sarpsborg 08), Erling Braut Håland (Molde) og Erik Botheim (Rosenborg).