Historisk dårlig plassering for Norge på FIFA-rankingen

85 land er foran Norge på den nye FIFA-rankingen, blant dem Syria, Kenya og lilleputtnasjonene Kapp Verde og Færøyene.

Norges fotballherrer faller fem plasser og er nummer 86 på den ferske FIFA-rankingen som kom torsdag.



Dette er den dårligste plasseringen Norge har hatt på rankingen siden den ble innført i 1992, og kommer knappe to uker etter 0-2-tapet mot Nord-Irland i VM-kvalifiseringen i Belfast.

– Helt katastrofalt, sa VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden da Norge ble ranket som nummer 70 i september i fjor. Men det skulle absolutt ikke bli bunnpunktet.

Norge går ned 41 rankingpoeng til 387, og blir forbigått av blant andre Syria, Kenya, Færøyene og Trinidad og Tobago, for å nevne noen. Til opplysning har for eksempel Færøyene 50.000 innbyggere. Du kan lese hele rankingen her.

Kapp Verde ligger fire plasser over Norge. Kapp Verde har en halv million innbyggere.

Du kan se hvordan landslagstrener Lars Lagerbäck forklarte tapet mot Nord-Irland her:

Saken fortsetter under videoen.



Brasil på topp



Brasil er tilbake på verdenstoppen for første gang på sju år. Argentina faller ned fra topplassen og er nummer to.

Norge var en kort periode oppe på 34.-plass i 2015, men siden har bunnoteringer vært mer regelen enn unntaket. Den forrige kom med 84.-plass i november i fjor.

Norges beste plassering på FIFA-rankingen er 2.-plass september 1993 og oktober 1995.

På delt sisteplass på den ferske rankingen finner vi Anguilla, Bahamas, Eritrea, Gibraltar, Somalia og Tonga.

Norges motstandere



Norge én plass over grupperival Aserbajdsjan. San Marino er nummer 204 av 211 landslag, mens de øvrige motstanderne i VM-kvalifiseringen ligger langt foran: Tyskland (3), Nord-Irland (26) og Tsjekkia (46).

Norges neste kvalifiseringskamp spilles på Ullevaal mot Tsjekkia 10. juni.

Topp ti FIFA-ranking 6. april:



1. Brasil, 2. Argentina, 3. Tyskland, 4. Chile, 5.Colombia, 6. Frankrike, 7. Belgia, 8. Portugal, 9. Sveits og 10. Spania.

Skandinaviske land:



21. Island, 34. Sverige, 51. Danmark, 86. Norge og 97. Finland.