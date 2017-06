Hevder Søderlund og Selnæs er uønsket i Saint-Étienne

Saint-Étienne har fått ny trener – og det er dårlig nytt for nordmennene Alexander Søderlund (29) og Ole Selnæs (22), hevder fransk avis.

I torsdagens papirutgave skriver storavisen L'Équipe at både Søderlund og Selnæs er uønsket i klubben etter at den spanske treneren Óscar García tok over sjefsstolen denne sommeren.

«Svartelistet»



Ifølge avisen er Alexander Søderlund, i likhet med seks andre lagkamerater, «svartelistet» av den nye treneren fordi han angivelig mener at de ikke passer til spillestilen hans.

L'Équipe skriver også at den nye treneren anser Ole Selnæs som «for treg», og at han derfor i utgangspunktet ikke er en del av Garcías planer.

«Man skal imidlertid ikke utelukke at noen av de uønskede spillerne klarer å få den nye treneren til å skifte mening», skriver avisen avslutningsvis.

– Jeg har ikke hørt noe om det. Vi får ta ting som de kommer, sier Søderlund til VG.

Saint-Étiennes pressesjef har ikke besvart VGs henvendelse.

Selnæs: Fått motsatt beskjed

Påstanden omtales som «pussig» av Ole Selnæs, som har fått stikk motsatt beskjed av klubben.

– Jeg har snakket med klubben i sommer, de har vært ekstremt tydelige på at jeg skal være i Saint-Étienne, og at jeg er en utrolig viktig spiller. Det har ikke vært snakk om at jeg skulle vært en annen plass, sier midtbanespilleren til VG.



– Hva synes du om at avisen hevder at treneren mener du er «for treg»?

– Det bryr jeg meg ingenting om. Det blir rykter og spekulasjoner. Jeg bruker ikke tid på hva som står i avisene.

Saint-Étienne startet oppkjøringen til den nye sesongen i starten av denne uken, men Selnæs og Søderlund er fortsatt på ferie i Norge. Den tidligere RBK-duoen har fått en uke ekstra ferie fordi de spilte landskamper for Norge tidligere i juni.

Søderlund har kontrakt med Saint-Étienne frem til juni 2019. Selnæs har kontrakt til juni 2020.