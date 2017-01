Hevder NFF føler seg lurt etter Solskjær-nei

Var Ole Gunnar Solskjær egentlig interessert i jobben som ny, norsk landslagssjef?

19. januar bekreftet Molde-treneren selv at han ikke var aktuell som Per-Mathias Høgmos erstatter.

Ifølge TV 2 var det advokat Erik Flågan som før jul tok kontakt med Norges Fotballforbund og spilte inn Solskjær som en kandidat til å ta over jobben som landslagssjef. Flågan har tidligere jobbet for både Solskjær og fotballagent Jim Solbakken.

Det skal også ha vært bakgrunnen for at forbundet sendte et brev til Molde hvor man ba om tillatelse til å snakke med Solskjær. Før NFF kom så langt, gikk Molde-treneren ut og sa at han ville bli i klubben.

TV 2 skriver at NFF føler seg lurt etter at de fikk nei fra Solskjær. Forbundet fikk inntrykk av at Molde-treneren virkelig var interessert i jobben, men fikk nei før man fikk diskutert noe som helst.

– Det er alltid smigrende når landslaget, hele norsk fotballs flaggskip, spør om jeg vil snakke med dem. Men når jeg har gitt mitt ord, så har jeg gitt mitt ord, sa Ole Gunnar Solskjær til VG etter at han gjorde det klart at han var uaktuell som landslagssjef.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathiesen stusser over at Solskjær og Molde var så raske med å gå ut i pressen med informasjon om kontakten fra NFF.

– Jeg synes det er spesielt at man går ut i media og sier nei til en jobb man tilsynelatende ikke er tilbudt. Slik det ser ut her, så er det det Solskjær har gjort, sier Mathisen.

– Dette kan se ut som et forsøk på å få Ole Gunnar Solskjær sin trenerstjerne til å begynne å skinne igjen. Det er ikke noe tvil om at den har falmet kraftig de siste sesongene etter hans første periode i Molde, sier Mathiesen til TV 2.

Ifølge presseansvarlig i Molde, Per Lianes, anser Ole Gunnar Solskjær seg ferdig med saken. Advokat Erik Flågan har ikke svart på VGs henvendelse. Det har heller ikke kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik eller toppfotballsjef Nils Johan Semb.