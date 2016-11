Her møter Per-Mathias Høgmo den virkelige fotballykken

BERLIN (VG) Per-Mathias Høgmo vil ikke snakke om sin skjebneuke som ender i fredagens Tsjekkia-møte. I Olympiaparken møtte landslagssjefen derimot Per Ciljan Skjelbreds hjemlige lykke. Det fikk frem smilet.

Landslagskapteinen var sammen med Rune Almenning Jarstein først ute på det tyske kunstgresset. Noen hundre meter lenger borte knuste Hertha Berlin sist fredag Borussia Mönchengladbach 3–0. Bare Salomon Kalou – med hat trick i kampen – fikk bedre børskarakter enn de to nordmennene av fotballavisen Kicker.

Klubbsuksessen til Skjelbred og Jarstein i Bundesliga står i sterk kontrast til problemene landslaget har vært oppe i det siste året.



– De er begge eksempler på hva fotball handler om. De har gjennom hardt arbeid jobbet seg inn i en god posisjon. Per etter å ha hatt en litt tyngre stund i Hamburg, kommer hit og har etablert seg. Rune tok opp kampen og viser at det er mulig å komme tilbake igjen på et veldig høyt nivå, beskriver Høgmo.

TILBAKE I VARMEN: Omar Elabdellaoui er tilbake på landslaget. Her sammen med Hertha-suksessen Rune Jarstein på treningen i Berlin. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Skjelbred ble møtt av familien og et stort «PAPPA» fra datteren Eline Sofie. 4-åringen hadde norsk flagg og var den eneste på den iskalde treningsbanen som minnet om at det er en viktig landskamp rett rundt hjørnet.

Per-Mathias Høgmo mener media kraftig har underspilt skadeproblemene til landslaget. Men i går kveld hadde han både Mats Møller Dæhli og Omar Elabdellaoui og Håvard Nordtveit tilbake på treningen. I tillegg er også spillere som Vegard Forren og Pål Andre Helland tilbake etter skader. Og Tarik Elyounoussi har dukket opp igjen – med nylig scorede mål for Olympiakos.

Høgmo: – Større konkurranse enn på lenge



– Først og fremst er det veldig gledelig at vi for første gang på nesten ett år har nesten alle tilgjengelig. Mange som har vært langtidsskadet er tilbake i troppen, det gir oss større konkurranse og mer rutine inn. Det er godt, fastslår Høgmo.

– Det er gledelig å registrere at vi har en tropp nå mer enn 30 landslagsmål. Det har vi knappest hatt. Og det scores mål i det daglige. Vi har flere spisser å velge mellom.

Behovet er til stede.

Norge åpnet målkontoen mot svake San Marino (4–1) etter tre tunge kamper uten scoring. Bitrest var 1-0-tapet for Aserbajdsjan i Baku.

– Vi lærte at to pluss to ikke er fire i fotball. Det er ikke bestandig nok å vinne sjansestatistikken. Det har vi smertelig fått erfare mot Aserbajdsjan.

Med 17 av 24 spillere på plass trente Norge på et spill som kan tyde på Høgmo igjen skifter formasjon. Fra 4-3-3 og tilbake til 4-4-2.

– En formasjon vi kan veldig godt og så får vi komme tilbake til det.

Mats Møller Dæhli etter uttaket: – Ekstra gøy

Per-Mathias Høgmo regner uansett med tøffere konkurranse om plassene.

– Er det et vanskeligere uttak?

– Positivt og utfordrende ja, svarer landslagssjefen med et smil.

Han kaller Tsjekkia-kampen for «en utfordrende kamp mot en motstander som må vinne». Tsjekkerne har hverken vunnet eller scoret mål på sine tre første kvalikkamper.

– Tenker du på at jobben din skal evalueres etter kampen?

– Det har vi snakket om før. Så vidt jeg vet er det en kamp mot Tsjekkia som betyr noe.

Høgmo om bråket: – Har lagt det bak oss

– Er det en skjebnekamp?

– Det er slik å være fotballtrener. Vi har alltid fokus på neste kamp.

Landslaget er på «hjemmebesøk» hos Skjelbred og Jarstein i Hertha Berlin frem til onsdag ettermiddag. Så venter en fem timer lang busstur til Praha – og Tsjekkia på fredag kveld.