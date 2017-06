ULLEVAAL (VG) (Norge – Sverige 1-1) Norge så ut til å vinne hjemme mot Sverige for første gang på 40 år, men så glapp det – for Even Hovland, Ørjan Håskjold Nyland og Norge.

81 minutter var spilt da innbytter Samuel Armenteros fikk lov til å gå opp helt uforstyrret på en corner mot en passiv Even Hovland. Den 178 cm høye spissen traff ikke spesielt godt med headingen, men ballen skled likevel inn under den norske keeperen.

– Even Hovland og Ørjan Håskjold Nyland må dele skylden for det svenske målet. Det er dårlig markert av Hovland. Og Nyland skal redde den, selv om headingen er fra kort hold, sier NRK-ekspert og Skeid-trener Tom Nordlie til VG.

– Resultatet er litt surt, spesielt siden vi slapp inn mål på en corner. Men jeg synes vi fulgte opp det som var bra i Tsjekkia-kampen, sa landslagssjef Lars Lagerbäck til TV Norge.

– Lærepenge



– Normalt skal vi ikke slippe inn mål på dødballer, vi ble stående å se på for mye i den situasjonen. La oss håpe det blir en lærepenge for oss, sa Lagerbäck.

VGTV-ekspert Bernt Hulsker var skuffet etter at seieren glapp.

– Det er surt at vi ikke vinner mot svenskene her. Svenskene var litt i feriemodus. Jeg syns svenskene var enda litt mer nedpå enn oss, sier Hulsker på VGTV.

Han gir ikke keeper Nyland skylden for utligningen.

– Vi mistet på markering. Det var en personlig feil igjen, sier Hulsker.

Den tidligere Stabæk-profilen Daniel Nannskog er i Oslo som ekspert for SVT.

– Vi så et Sverige på hælene. De hadde feil innstilling. Det får være en lærepenge at man må gå inn med en god innstilling, sier Nannskog til VGTV.

Anders Trondsen har hatt stor suksess i Sarpsborg. Han startet kampen mot Sverige. Han innrømmer overfor VGTV at han var spent på nivået.

– Jeg er ny her. Det er ikke bare å komme fra eliteserien og inn her, sier Anders Trondsen til VGTV etter kampen.

– Det er et steg i riktig retning. Det er på slutten vi slipper Sverige litt inn i kampen der, sier Trondsen.

Baklengsmålet ødela det som så ut til å bli noe så sjeldent som en norsk jubelkveld. For Norge skapte både flest og størst sjanser, og burde strengt tatt ha avgjort kampen før Sverige utlignet.

Husker du denne? Riise, Helstad og Iversen senket Sverige i Stockholm

Norge tok ledelsen på en måte som nok varmet Egil «Drillo» Olsen på tribunen. Et drøyt minutt før pause tok Håvard Nordtveit et langt innkast. 195 cm lange Bjørn Maars Johnsen gikk til værs og stusset ballen videre som om han skulle ha vært Jostein Flo.

Anders Trondsen traff ikke nedfallsfrukten ordentlig, men klareringsforsøket fra svenskene havnet i bena på Mohamed Elyounoussi. 22-åringen brukte høyrefoten til å skyte inn 1-0.

Men på grunn av Sveriges utligning ble det ikke en kveld for historiebøkene:

Siste seier over Sverige er fortsatt da Åge Hareides Norge vant 3-2 i Stockholm for ganske nøyaktig 12 år siden.

Og på hjemmebane har vi ikke slått nabofolket siden 1977. Det var i VM-kvalifiseringen til Argentina, og Odd Iversen og Rune Ottesen scoret målene i 2-1-seieren.

Dæhli nær scoring



Før kampen hadde Lars Lagerbäck gitt klar beskjed til spillerne at kun seier var aktuelt mot nasjonen svensken selv ledet fra 1998 til 2009, og han så lenge ut til å få den triumfen som ville satt litt fyr på landslaget igjen etter et nitrist siste år.

Les også: Nannskog om det svenske United-kjøpet: – En komplett midtstopper

Sverige byttet ut hele laget som slo Frankrike 2-1 på fredag. Og var egentlig ganske tamme. VG noterte kun tre klare målsjanser til gjestene: Sam Larssons avslutning over etter 60 minutter. Og Emil Krafths skuddforsøk 12 minutter før slutt. Ørjan Håskjold Nyland var fint med og fikk slått til corner.

Det klarte han ikke da innbytter Armenteros fikk lov til å gå opp helt alene etter 81 minutter. Nyland burde ha klart å stoppe headingen som snek seg inn i mål.

På stillingen 1-0 var Mats Møller Dæhli svært nær ved å doble ledelsen på et nydelig norsk angrep. Mohamed Elyounoussi fant Jonas Svensson på et godt løp. Trønderen slo fra dødlinjen et godt innlegg inn foran mål. Der hadde Mats Møller Dæhli gått på et godt løp, og møtte ballen med hodet. Headingen var god, men det var også redningen til Kristoffer Nordfeldt.

Les også: Dæhli etter skademarerittet: – Jeg er virkelig happy

Kvarteret før slutt kom også innbytter Ohi Omoijuanfo seg til en god mulighet. Han rev seg løs og møtte corneren fra «Moi» med pannebrasken. Dessverre for debutanten gikk headingen like utenfor.

Norge hadde noen muligheter også i første omgang:

Bjørn Maars Johnsen fikk en brukbar mulighet etter 13 minutter. Mohamed Elyounoussi slo i bakrom, Hearts-spissen forsøkte å lobbe – men keeper Kristoffer Nordfeldt ble stående ved streken og reddet.

Etter 21 minutter dro Anders Trondsen seg fint fri, og ladet venstrebørsa fra rundt 20 meter. Skuddet gikk like utenfor.

Bjørn Maars Johnsen prøvde seg fra enda lengre hold like etterpå, men den svenske keeperen reddet til corner.

Les også: Mistenker at Lagerbäck unngår Ødegaard