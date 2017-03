Her er Lagerbäcks første tropp: Sander Berge er med, Ødegaard ute

ULLEVAAL (VG) Nå er den kommet: Lars Lagerbäcks første tropp som norsk landslagssjef. Sander Berge er med blant de 24. Det er ikke Martin Ødegaard.

Norge spiller VM-kvalifiseringskamp mot Nord-Irland i Belfast 26. mars. Dette er troppen som samles:

Keepere: Rune Almenning Jarstein, André Hansen, Ørjan Nyland

Forsvarsspillere: Jonas Svensson, Omar Elabdellaoui, Fredrik Semb Berge, Vegar Eggen Hedenstad, Jørgen Skjelvik, Gustav Valsvik, Even Hovland, Tore Reginiussen

Midtbanespillere: Sander Berge, Jo Inge Berget, Veton Berisha, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Anders Konradsen, Håvard Nordtveit

Angrepsspillere: Adama Diomande, Tarik Elyounoussi, Joshua King, Alexander Søderlund.

Lagerbäck vil foreløpig ikke si noe om hvem som skal være kaptein.

Om uttaket av Sander Berge, sier den nye landslagssjefen:

– Det er nesten ikke mulig å komme utenom Sander som han har spilt. Per Joar (Hansen) har også sett ham live. Det kjennes som om Sander er en spiller som konkurrerer om en plass i startoppstillingen. Men han er 19 år, og det blir spennende å se han når vi samles, sa Lars Lagerbäck på tirsdagens pressekonferanse.

Laget har en gjennomsnittsalder på 26,25 år og de har i snitt 16,4 landskamper.

To profilerte norske spillere har sagt nei takk til landslaget: midtbanespillerne Per Ciljan Skjelbred (29) og Alexander Tettey (30). Begge har erfaring fra store ligaer og kan bli vanskelige å erstatte.

Lagerbäck satte opp en liste på i alt 37 spillere som – som han selv sa – «var mer eller mindre aktuelle» for en landslagstropp. Nå er 24 av dem valgt.

Det hersker stor spenning - og forventninger - til Lagerbäck som ny norsk landslagssjef. Svensken ble presentert som Per-Mathias Høgmos etterfølger den 1. februar.

Norge har i øyeblikket tre poeng av 12 mulige i VM-gruppen. Det ble seier mot San Marino, men tap mot Tyskland, Aserbajdsjan og Tsjekkia. Det betyr at Norges muligheter til å nå VM-sluttspillet ikke er særlig store. Norge har ikke vært i et eneste herresluttspill siden EM i 2000.

– Tabellen viser at vi har en utfordring. Det kreves at vi vinner fem av seks kamper for å gå til playoff. Det er forutsetningene, sa Lagerbäck på pressekonferansen.

I øyeblikket ligger det norske landslaget som nummer 81 på FIFA-rankingen.

Lars Lagerbäck er glad for at han nå får en uke å forberede laget på.

– Du har så liten påvirkning under en kamp, så du skal prøve å gjøre alt så optimalt som mulig på forhånd. Jeg pleier å si at 90 prosent av trenerjobben gjøres før matchen.

Toppfotballsjef Nils J. Semb sa i starten av pressekonferansen at A-landslaget har prioritet for unge spillere (som kan spille for yngre landslag) - dersom de er ganske nær ved å være med i en startoppstilling.

Slik spilles Norges A-landskamper fotball menn i år:

26. mars: Nord- Irland (b, VM-kval)

10. juni: Tsjekkia (h, VM-kval)

13. juni: Sverige (h)

1. september: Aserbajdsjan (h, VM-kval)

4. september: Tyskland (b, VM-kval)

5. oktober: San Marino (b, VM-kval)

8. oktober: Nord-Irland (h, VM-kval)