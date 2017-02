Her er Lagerbäck-merittene som fristet NFF-ledelsen

ULLEVAAL STADION/OSLO (VG) Lars Lagerbäck (68) har ledet Sverige, Nigeria og Island i syv forskjellige mesterskap. Etter Island-suksessen har populariteten hans i hjemlandet eksplodert.

VG Info: * Lars Lagerbäck var aldri noen stor fotballspiller selv, men har trent fotball-lag siden han var han var 28 år, og har etter hvert fått en erfaring få kan matche i Skandinavia.

* Han trente Kilafors fra 1977-82. Så ble det Arbrå fra 1982-85.

Hudiksvall 1987-89 var neste stopp.

* Men det er som landslagssjef han er mest kjent.

* Først: Sveriges gutte- og ungdomslandslag fra 1990-95.

* B-landslaget til Sverige fra 1995-97. Assisterende landslagssjef for Sverige fra 1998-99.

* Svensk landslagssjef, både i tospann med Tommy Söderberg og alene, fra 2000-09.

* Sjef for Nigeria under VM 2010.

* Islands landslagssjef fra 2012.

– Lars Lagerbäck har en svært høy status i Sverige. Han har aldri vært mer populær og respektert enn det han er nå. Det er mye fordi det svenske landslaget har hatt noen tunge år etter at han forsvant, og så har Islands fremganger engasjert hele Sverige, sier Aftonbladets kommentator, Erik Niva, til VG.

68-åringen ble i sin tid sett på som kjedelig i hjemlandet, og mange var skeptiske til trenerjobben hans - til tross for at han ledet Sverige i fem strake mesterskap fra 2000 til 2008.

Sammen med Niva har Lagerbäck hatt TV-jobb i Viasat de siste årene, og det har også bidratt til at mange har fått et nytt syn på den sindige treneren.

– Han ble sett på som tørr, uengasjert og kjedelig. Men gjennom TV-jobben har han endret seg. Der har han virkelig vært seg selv. Nå fremstår han som mer engasjert og underholdende selv om han samtidig er saklig og gjennomtenk, mener Niva.

– Forventer du at det norske landslaget får et sportslig løft nå?

– Ja, definitivt! Fremfor alt kan man forvente seg at Norge kommer til EM i 2020, det er høyst rimelig. Det er også en sjanse for å klare andreplassen i VM-kvalifiseringen. Selv om det er kort tid, så kan det med Lagerbäcks enkle grep ende med både ett og tre poeng i Belfast mot Nord Irland.

Lagerbäck har nøyaktig 200 kamper som landslagstrener - 82 seirer, 57 uavgjorte og 61 tap. I går var det nøyaktig 17 år siden han ledet Sverige i sin første landskamp - den gangen delte han ansvaret med Tommy Söderberg - og det endte med 1-0-seier mot Danmark på La Manga. I kamp nummer to ble det 1-1 mot Norge.

Siden da har Lagerbäck bygget opp en enorm erfaring som landslagstrener. Han ledet Sverige i EM-sluttspillet i 2000 - sist gang også Norge var i et mesterskap. Begge nasjoner røk ut i gruppespillet.

To år senere klarte Lagerbäck og Sverige å vinne den meget tøffe gruppa med England. Argentina og Nigeria, men så ble det stopp mot Senegal i første sluttspillkamp.

EM i 2004 endte med kvartfinale-tap mot Nederland, og så fikk Lagerbäck ansvaret alene.

Han ledet det svenske laget til fem strake mesterskap, men lyktes ikke med å få Sverige til VM i Sør-Afrika i 2010. Da trakk han seg fra trenerjobben.

NIGERIA-SJEF: Lars Lagerbäck ledet Nigeria i syv kamper. Det ble to seirer, tre uavgjorte kamper og to tap. Her fra en trening i Sør-Afrika i juni 2010. Foto: Rick Bowmer , AP

Men det ble tur til Sør-Afrika likevel, for svensken ble trener for Nigeria i februar, og ledet laget i sluttspillet. Til tross for at det ble én uavgjort og to tap i gruppespillet, så fikk Lagerbäck tilbud om en forlenget kontrakt som han takket nei til.

Etter å ha blitt koblet til blant annet jobben som walisisk landslagstrener endte Lagerbäck opp på Island. Det ble et eventyr som toppet seg i Frankrike-EM sist sommer. Den knøttlille fotballnasjonen hadde aldri kommet seg til et sluttspill, men kom til playoff-spillet før VM i 2014. Det ble tap mot Kroatia.

Mannen bak det islandske mirakelet



Men sammen med assistent Heimir Hallgrimsson ble EM-kvalifiseringen en seiersdans. I gruppe med blant andre Tsjekkia, Tyrkia og Nederland ble Island nummer to og kom til sitt aller første mesterskap.

I gruppespillet ble det 1-1 mot Portugal og Ungarn, før Østerrike ble slått 2-1. I cupspillet tok Lagerbäck en av sine aller største skalper da England og Roy Hodgson ble sent ut av mesterskapet med 2-1. Drillo sammenlignet den seieren med Norges legendariske 2-1-seier mot Brasil i 1998.

I kvartfinalen var det bråstopp med 2-5 mot vertsnasjon Frankrike, og det var Lagerbäcks siste kamp fordi han skulle «legge opp» og fortsette i en annen rolle i det svenske fotballforbundet.

– Jeg tror ikke det er veldig aktuelt. Jeg må nok innse at det er tid for å trappe litt ned og slappe av. Kanskje blir jeg i en jobb innen fotballen, men jeg vet ikke helt hva det blir til, sa Lagerbäck til VG etter at Drillo hadde lansert ham som kandidat til jobben som engelsk landslagssjef etter Roy Hodgson.

Pausen som landslagstrener varte i nesten syv måneder. England-jobben ble aldri noe av, men nå håper norske fotballfans at Lagerbäck-effekten skal slå til for fullt. Første kamp blir borte mot Nord Irland i VM-kvalifiseringen 26. mars.