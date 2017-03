OSLO/LONDON (VG) Støtteapparatet som skal jobbe tett med Lars Lagerbäck (67) er spente. Mandag kveld hadde Norge sin første økt med den nye sjefen.

Like over klokken 18.00, norsk tid, løp spillere og støtteapparatet ut på Fulhams treningsanlegg Motspur Park i Vest-London. Landslaget er i London frem til fredag, før de setter kursen mot Belfast og Nord-Irland. Kampen der spilles søndag kveld.

– Her kommer det til å bli stilt store krav til spillerne om at de må være profesjonelle. De må nok jobbe hardt, sier Nils Johan Semb til VG.

Semb: – Tøft

Han tror det er en fordel at Lagerbäck får en hel arbeidsuke med laget før debutkampen.

– Det er tøft å gå rett i en kvalifiseringskamp for en ny trener med nye spillere. Men jeg er glad for at det er seks dager med trening, og ikke tre. Jeg synes Lars har taklet det veldig profesjonelt så langt, sier toppfotballsjefen.

LONDON CALLING: Lars Lagerbäck entrer Fulhams treningsfelt for sin første økt med det norske landslaget. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Assistenttrener Per Joar Hansen trekker frem fagkunnskapene til sin svenske kollega.

– Å få jobbe med en som har vært suksessrik landslagstrener i Europa i 20 år, ble for spennende å si nei til. Jeg gleder meg veldig til dette, sier Hansen til VG, og legger til:

– Jeg håper han kan snu ting på kort tid. Han er en ordentlig fagmann, det er jo egentlig det viktigste. Han kommer til å sette en standard som jeg tror blir veldig bra.

– Hva skal dere trene på?

– Han skal jo innføre og fortelle hvordan hans konsept ser ut, både i forsvar og angrep. Med seks treninger denne uken er det absolutt muligheter for å så noen frø inn i dette laget, svarer den tidligere Rosenborg-treneren.

– Pirrer jo litt ekstra

Keepertrener Frode Grodås er en av ytterst får kontinuitetsbærere på det norske landslaget. Nå ser han frem til en ny epoke med ny sjef.

– Jeg er spent på hva nytt som kommer, det pirrer jo litt ekstra. Han har signalisert at han er veldig opptatt av tydelighet, krav og forventninger, sier Grodås til VG.

– Jeg tror budskapet blir enkelt å forstå, tydelig og klart i forhold til hans filosofi, melder Semb.

Hovedpersonen selv holdt en pressekonferanse før treningen. Svensken håndhilste på alle representantene fra det norske pressekorpset, før han satte seg ved podiet for å fortelle om hvordan kommende uke vil bli:

– Jeg er debutant. Normalt så har du jo noen treningskamper hvor du kan gi noen «guidelines», regler og hele måten vi skal være sammen på. Nå vil jeg gi spillerne det totale helhetsbildet av hvordan jeg vil ha det både på og utenfor banen, sa Lagerbäck.