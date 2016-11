Henriksen visste om startplass torsdag – Tarik fikk beskjed om vraking timer før avspark

PRAHA (VG) Markus Henriksen (24) sier han visste at han skulle spille fra start allerede kvelden før Tsjekkia-kampen. Han var angriper på bekostning av Tarik Elyounoussi (28) – som ikke ante han var vraket før sent fredag ettermiddag.

Det var flere spørsmålstegn rundt landslagssjef Per-Mathias Høgmos laguttak før matchen, og uttalelser fra spillerne etter 1-2-tapet i Praha kan tyde på at ting fremsto usikkert også innad i spillergruppen.

– Vi fikk vite litt i går kveld (torsdag), hvordan vi skulle opptre. Det var klart tidlig på samlingen at det var viktig å stå på på treningen for å vise hvem som skulle spille, sier Markus Henriksen til VG.

– I går (torsdag) visste jeg det (at han skulle spille). Det er vanlig som alltid, svarer Hull-proffen, som måtte gå av banen etter en times spill da smellen fra 1. omgang ble verre.

Forbannet Elyounoussi



Men Tarik Elyounoussi – en spiller man regnet med startet ut fra de tre åpne treningene i forkant – ante ikke at han var ute av elleveren torsdag kveld. Olympiakos-spilleren fra Fredrikstad sier han fikk beskjed rett før spillermøtet på kampdag fredag.

– Fire-fem timer før kampen, anslår Elyounoussi overfor VG.

Han reagerte slik på benkeplassen:

– Jeg var dritforbannet, sur, skuffet. Alt mulig rart. Jeg har vært med så lenge i gamet at det viktigste er å backe opp de andre og ikke vise det. Men inni hodet mitt var jeg veldig skuffet, innrømmer 28-åringen, som fikk 20 minutter på slutten da Norge jaget redusering.

– Det blir litt småsent. Det blir at man må jage, sier Elyounoussi.

– Henriksen sa han visste at han skulle spille allerede torsdag kveld?

– Jeg vet ikke. Det er sjefen som bestemmer. Jeg påpekte da jeg kom til samlingen at jeg er i bra slag.

– Følte du deg trygg på å spille?

– Vi vet at ingenting er avgjort før spillermøtet. Jeg skulle gjerne fått indikasjoner litt tidligere på det. Sånn er fotball. Jeg takler det fint, sier Tarik Elyounoussi.

– Vingling



Også Joshua King – som ble foretrukket i angrepet med Henriksen – sier han først fikk vite laget på kampdagen. TV 2-ekspert Jesper Mathisen, på plass i Praha for å følge landslaget, synes dette er mistanken som blir bekreftet:

– At det er mye vingling, at det skaper usikkerhet hos spillerne. Det er veldig merkelig, når du samler et landslag på tirsdag, du har to og en halv økt der du kan drille inn ellever og relasjon. Hvorfor er man ikke tydelig med kampplan, hva slags lag man vil bruke og hvem av spillerne som skal spille sammen.

– For meg er det uforståelig. Dette gjør folk usikre. Dette blir litt som Ungarn igjen med masse prøving og eksperimentering, sier Mathisen til VG.

Artikkelen fortsetter under bildet!

LO SIST OG BEST: Norge-stopper Vegard Forren slår ut med armene, mens hans tidligere rival i Rosenborg, Borek Dockal hadde en langt bedre kveld på Eden Stadion i Praha. Dockal spilte til 8 og BB-stempel på VG-børsen. Foto: Fredrik Solstad , VG

Tsjekkernes midtbanespiller Borek Dockal trodde hans tidligere Rosenborg-kamerat Tarik Elyounoussi skulle spille fra start.

– Jeg forventet raskere spillere i elleveren. Som Dæhli og Elyounoussi, og at Norge skulle ligge lavere og ta kontringene, sier mannen som serverte lagkamerat Jaromir Zmrhal til 2-0.

Gjennombruddspasningen fra spilleren Per Joar Hansen aldri fant skikkelig plass til i Rosenborg drepte Norges forsvarslinje, kampen – og kanskje Per-Mathias Høgmos landslagskarriere.

Dockal mener hjemmelaget hadde god kontroll på Norge og synes de fremsto ufarlige på den siste tredjedelen og på dødballene. Det siste har han iallfall rett i: Fire cornere (to av dem slått korte) ble klarert av tsjekkiske forsvarere – og fem frispark i innleggsposisjon ble også distribuert uten norsk adresse.

Vil være midtbane



– Vi er ikke klar fra de første ti minuttene. Følelsen vi har i pausen er at vi gjør det ålreit. Men vi slipper inn altfor lette mål og sliter med å score, sier Markus Henriksen – som er selvkritisk når han intervjues av VG utenfor den norske spillerbussen på parkeringsplassen på Eden Stadion.

– Får Norge det beste ut av deg når du blir satt i angrep?

– Skal jeg være helt ærlig: Jeg er midtbanespiller, og det er der jeg er best. Det er det ingen tvil om. Jeg prøver å stå på og gjøre det beste jeg kan. Om jeg kunne valgt selv, er jeg midtbanespiller. Jeg er en av to «sittende» i Hull, sier Henriksen – og svarer at det stort sett er kun på landslaget han blir satt i en angrepsrolle.

– Hvordan vil du beskrive stemningen i landslaget nå?

– Det er tøft. Det er ingen tvil om det. Vi har spillere som spiller i ålreite klubber på høyt nivå. Men vi får det rett og slett ikke ut på landslaget.

– Hva er det som skjer?

– Jeg har ikke noe svar. Vi vil gå ut på banen og vinne, men sliter voldsomt. Mye stang ut for tiden, for å si det sånn.

– Vil du at spillerne skal bli tatt med i evalueringen av Per-Mathias Høgmo som kommer etter denne kampen?

– Jeg regner det er en tett dialog med dem som er lederne i laget, slik som Per (Skjelbred), som er kaptein. Så får vi se hva som skjer, sier Henriksen – og er klar på at han støtter Norges pressede trener som fredag røk på sitt 18. tap på 35 kamper.

Det samme sier Fulham-spiller Stefan Johansen:

– Dere må tro meg når jeg sier det. Spillerne har stor tillit til ham. Vi pratet om det i garderoben, der alle var skuffet. Kampplanen er tydelig, han kan ikke gå utpå der og springe for 11 mann. Hadde han vært utydelig, så skulle jeg ærlig sagt det. Han er utrolig tydelig og det er langt fra hans feil. Det må spillerne ta skylden for, sier Stefan Johansen.

