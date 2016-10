Helland om Høgmo-endringen: – Typisk trøndersk å være best

SANDVIKA (VG) Landslagets startoppstilling er i ferd med å bli en trønderbataljon - og Pål André Helland (26) tror grepet vil gi en nødvendig opptur mot Aserbajdsjan.

– Det sies at det er typisk norsk å være god. Da pleier jeg å si at det er typisk trøndersk å være best, sier Helland til VG og smiler.

Kantspilleren er sannsynligvis inne i Norges 4-3-3-oppstilling sammmen med fire sambygdinger til lørdagens VM-kvalifiseringskamp i Baku: Jonas Svensson blir høyreback, mens Ole Selnæs styrer den helt nye midtbanen med Markus Henriksen til høyre og Per Ciljan Skjelbred ved siden av. Fra lagoppstillingen ellers har keeper Rune Jarstein og midtstopper Stefan Strandberg betydelig fartstid i bartebyen.

– Vi er vokst opp i den måten å spille på, og vet hva vi kan forlange av de andre og hvilke styrker de andre har. Vi er vant til å vinne, også titler, og det tror jeg er gunstig. Også kjenner vi hverandre, sier Helland.

VGs spørsmål om hvorfor spillere med filosofi fra et klubblag som ikke har lyktes i europeiske klubbturneringer i år, er løsningen på landslagsnivå, blir først avbrutt av en melding om at akkurat det overnevnte skyldes «glidemiddelet under skoene til Jonas Svensson».

Backen gjorde feilene som ødela Champions League-mulighetene for RBK tidligere i høst.

– Uten å komme med en innskyldning: Jeg er ganske sikker på at vi hadde kommet inn i gruppespill hvis Yann-Erik (de Lanlay), André (Hansen) og jeg hadde vært skadefrie hele kvaliken. Det er marginer vi står til ansvar for selv, og vi var nære, men nære skyter ingen skjære.

Hull-proff Markus Henriksen trekker spøkefullt frem flere fordeler ved sammensetningen.

– Jeg skjønner i hvert fall hva han sier når det gis beskjeder utpå banen. Hvis en fra Oslo hører at OIe Selnæs prater trøndersk, så kan det hende at han ikke forstår det like godt, sier Henriksen og legger til:

– For en trønder er det veldig koselig. Vi kjenner hverandre godt, og har spilt sammen i mange år – helt siden vi slo gjennom på guttenivå. Det må være noe rett som gjøres i Trøndelag.

Per-Mathias Høgmo, som selv hadde et kort opphold som trener i nettopp Rosenborg, gikk på pressekonferansen langt i å bekrefte både startoppstillingen og at favorittordet relasjoner ligger bak:

– Norsk fotball er preget av RBK i mange år. De har en sterk kultur, og mange av dem har etablert seg internasjonalt. Det er ikke tilfeldig at så mange har erfaring fra Rosenborg, sier Høgmo, som trolig dermed velger disse elleve:

Jarstein - Svensson, Strandberg, Hovland, Aleesami - Henriksen, Selnæs, Skjelbred - Helland, King, Diomande.

På pressekonferansen tre dager før kamp avfeide han spørsmål fra VG og andre om egen stilling og konsekvenser av et poengtap i Aserbajdsjan. Etter 0-3 for Tyskland i forrige kamp vil drømmen om VM i Russland virke urealistisk uten tre poeng lørdag.

– Den type spørsmål bruker jeg ikke energi på. Jeg har vært for lenge i gamet.

PS! Max sender lørdagens kamp. Avspark: 18.00.