«Hele verden» vil se at VGTV gikk i svart da San Marino scoret

Preget av sjokk og vantro skrudde Bernt Hulsker av lyset da San Marino scoret. Nå vises VGTV-klippet over «hele verden».

– Det blir ikke større enn å komme på CNN. Da er man på toppen, sier Bernt Hulsker og flirer.

Norge vant til slutt 4-1 over San Marino på Ullevaal tirsdag kveld. Men det ble bekmørkt på det tidspunktet da San Marino utlignet til 1-1. Det norske laget ble slaktet på sosiale medier underveis i kampen.

– Det var sjokk og vantro. Jeg handlet i affekt, sier Hulsker.

Så skrudde han altså av lyset i tv-studio og sa: «I går hjem». Klippet er nå omtalt og vist på CNN, ESPN, The Guardian, The Telegraph og i italienske medier for å nevne noe.



VGTVs Foppall-sendinger under fotballkamper er løse i snippen, noe Hulsker tror treffer seerne godt.

Foto: SKJERMDUMP: THE TELEGRAPH

– Her kan alt skje. Det er ikke helt A4. Det synes vi er morsomt og jeg tror de som følger oss syns det er artig, sier Hulsker.



– Nok er nok



Han mener det virkelig var mørkt på alle måter da San Marino utlignet mandag. Derfor føltes det naturlig å skru av lyset i affekt.

– Vi hadde sett Tyskland- og Aserbadsjan-kampene, og da to norske spillere snublet i hverandre og «en baker fra San Marino» banket ballen inn i krysset, da tenkte jeg: Nok er nok, så skrudde jeg av lyset, sier Hulsker.

– Når skjønte du at dette stuntet skulle bli en vinner i sosiale medier og på TV rundt omkring i verden?

– Da fadern ringte meg og lurte på hva som hadde skjedd, for han hadde sett et klipp på hollandsk tv, da skjønte jeg at det var noe som hadde spredd seg, svarer Hulsker.

Foto: SKJERMDUMP: THE GUARDIAN

Neste VM-kvalifiseringskamp er mot Tsjekkia i Praha 11. november.