Hareide om Norges neste landslagssjef: – Definitivt Solbakken

KØBENHAVN (VG) Før Danmarks nøkkelmatch mot Polen er Åge Hareide (63) midtpunktet i en fotballstemning der det meste er motsatt av hva Per-Mathias Høgmo opplever.

I motsetning til den pressede, norske landslagssjefen, vant «landstræneren» første kvalikkamp, han har så mange midtstopperalternativer at han starter med tre av dem samtidig (uten plass til FCK-stjernen Mathias «Zanka» Jørgensen) og Hareide følte både nasjonen og mediene stilte seg bak nordmannens danskelag etter seieren over Armenia i kvalikåpningen.

Forskjellen på 1–0 og 1–1 (som det på urettferdig vis kunne blitt) beskriver han som en «buffer å jobbe ut ifra».

– Og den kan være god å ha når vi skal til Polen. Vi fikk nasjonalsangen og bølgen mot slutten av Armenia-kampen. Det er sånne ting vi kan ta med oss og bygge på. Det betyr at de som sitter der, likte det så. Det er viktig for oss. Vi er avhengig av å få med oss publikum og presse, sier Åge Hareide.

Han har tatt med VG inn i VIP-området i Parken. Nede på gresset gjør Ståle Solbakkens FC København seg klare til tidvis å rundspille Brugge i Champions League.

Hareide er stadig vekk å se på FCKs treningsfelt, og seks av Solbakkens spillere endte i Danmarks tropp til bortekampen mot gruppefavoritt Polen i Warszawa lørdag og Montenegro i Parken neste uke.

Men Hareide kunne også plukke ut 10 i troppen fra Europas topp 4-ligaer (hadde 11 inntil Daniel Wass i spanske Celta meldte forfall) – mot Norges syv og Sveriges åtte.

VÅTT OG GODT: Midtstopper Jannik Vestergaard og Åge Hareide etter 1-0-seieren over Armenia for en måned siden. Foto: Liselotte Sabroe , NTB scanpix

– Norge har liksom ikke essene i laget som du trenger. Det kan være sårbart for en liten nasjon, sammenligner Hareide.

ÅGE HAREIDES 6 FØRSTE KAMPER I SINE 6 SISTE TRENERJOBBER: For Danmark (2016): 4 seirer, 1 uavgjort, 1 tap For Malmö (liga, 2014): 5 seirer, 1 uavgjort For Helsingborg (liga, 2012): 4 seirer, 1 uavgjort, 1 tap For Viking (liga, 2010): 1 seier, 3 uavgjorte, 2 tap For Ögryte (liga, 2009): 1 seier, 3 uavgjorte, 2 tap For Norge (2004): 6 seirer

Han mener likevel at det norske landslaget har fått for mye kritikk etter 0–3 mot verdensmester Tyskland og tror det handler om at et ungt mannskap fort mangler stabilitet når nivået er internasjonalt.

Danmarks landslag snitter på 24,7 år, ifølge Hareide. England hadde EMs yngste tropp med et snitt på 25,4. Det fører ham over på en ny fotballsammenligning mellom Norge og Danmark.

– Danskene er litt mer tydelige på rollene til spillerne ut fra hva de dyrker frem og hva de har behov for. Der synes jeg de har vært flinke. De får frem spillere i forskjellige roller. Vårt lag er godt sammensatt av typevalg i forsvaret, typevalg på midtbanen, kreative spillere, og så får de frem blandingen foran med store, sterke spillere og litt mindre, kvikke og teknisk gode spillere, sier Åge Hareide.

– Det er litt for mange like typer i Norge. Det kan være tilfeldig, og det kan være et handikap i øyeblikket, men hvis du blander det med andre typer, får du bedre utslag senere.

Kan lede Danmark i 2020



– Blir Danmark din siste «toppjobb»?

– Det vet jeg ikke. Tenker jeg ikke på. Har en fin jobb – så lenge ting går bra, gliser Hareide.

Han har en toårskontrakt med Dansk Boldspil-Union, men sier at papiret som gir ham to nye år – frem til et eventuelt EM i 2020 – er ferdigforhandlet. Det mangler bare signaturene fra begge parter.

– Da er vel matematikken slik: Leder du Danmark til og i Russland-VM, blir du med til 2020?

– Det er ikke sikkert! I fotballen forandrer ting seg veldig fort. Det ligger der hvis begge parter vil det, så det er ingenting i veien for det.

– Hvem ville du valgt som Norges neste landslagssjef?

– Det er en her i byen (København) som bør være en veldig het kandidat. Ståle har gjort en fantastisk jobb i FCK. Hvis han har lyst, bør Norge ta ham. Definitivt. Hele arbeidet han har gjort i FCK, tatt dem tilbake igjen. Bygd dette laget suksessivt. Han har vært dyktig på transfermarkedet og bygd et lag som er veldig funksjonelt sterkt og lite sårbart, sier Hareide – og drar ikke opp flere kandidater enn Ståle Solbakken.

«Runder» trenerlivet med sluttspill



– Synes du Norge bør skifte landslagstrener om de taper mot Aserbajdsjan og Tsjekkia?

– Skal de gjøre noe med landslaget nå, så kan det også være vanskelig å få fatt i den rette personen. Du får ikke meg til å skrike at de skal skifte folk hele tiden. Det er lenge igjen av kvaliken ennå. Nå er det liksom «Per-Mathias’ hode på et fat». Da er du nødt til å være kollegial som trener og ikke mene for mye om det. Det er altfor mange som mener mange ting. Og de som gjør det, har vært utsatt for det selv. Merkelig nok, smiler Hareide.

– Har du noe «ugjort» i fotballen?

– Å komme til sluttspill, da.

– Da har du liksom «rundet» det?

– Da har jeg vel egentlig klart det som er mulig å klare ut fra der jeg har vært.

– Men kan du gå på noe nytt etter det?

– Ja, hvis jeg er frisk og rask. En person som meg må arbeide. Jeg vet ikke om jeg klarer å gå og drive gatelangs. Jeg må være i aktivitet, sier Åge Hareide.

