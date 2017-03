Gulbrandsen klar for New York Red Bulls

RÆLINGEN (VG) Fredrik Gulbrandsen (24) har fått merke at Donald Trump har skjerpet innvandringspolitikken, men endelig er Salzburg-spissen klar for New York Red Bulls.

I tre uker har han ventet på at formalitetene rundt utlånet fra den østerrikske klubben skulle gå i orden.

– Virker som om Trump har strammet inn



Men nå er han og samboer Malene Pedersen «klarert» for innreise til USA. Fredag setter de seg på flyet og tar fatt på livet i en av verdens største og heftigste byer.

– Førsteprioriteten er selvfølgelig fotballen, men jeg skal ikke legge skjul på at det er et fantastisk sted å bo. Det blir en opplevelse som man ikke kommer til å glemme, sier Fredrik Gulbrandsen til VG.

– Det er jo helt supert. Det kan ikke bli bedre enn det. Jeg tror ikke det er noen som ikke kunne tenke seg å bo der for en periode, sier Malene Pedersen.

Den siste tiden har han bodd hjemme hos moren i Rælingen mens han har ventet på å få innvilget oppholds- og arbeidstillatelse i USA. Den prosessen er litt mer kronglete etter at Donald Trump ble president i USA.

– Du får spørre Trump hvorfor det har tatt så lang tid, sier Gulbrandsen og ler.

– Det virker som at han har strammet inn litt. Etter å ha snakket med folk i klubben i New York har jeg fått et inntrykk av at presidentskiftet er en grunn til at det har tatt litt tid. Det er veldig mye som skal sjekkes der borte før man kan dra. Man skulle tro at det ikke var noe problem når man kommer fra Norge, men det er tydeligvis det.

Se videointervju med Gulbrandsen og samboer Malene Pedersen:

Angrepsspilleren har over to år igjen av kontrakten med den østerrikske serielederen Red Bull Salzburg, men valgte etter nøye vurderinger å si ja til et utlån til samarbeidsklubben i amerikanske Major League Soccer (MLS). Han kan reise tilbake til Østerrike til sommeren – hvis han ikke ønsker å bli i USA ut 2017.

Slo Atlanta i serieåpningen



– Treneren i Salzburg sa at han gjerne ville beholde meg for lagets skyld, men at han ikke kunne garantere meg at jeg fikk spille hver kamp. Etter at treneren til New York Red Bulls ringte meg flere ganger og understreket hvor ønsket jeg var, følte jeg at dette var en mulighet jeg måtte ta. Nivået i MLS har blitt veldig mye bedre i det siste, sier Gulbrandsen.

Han gikk glipp av søndagens seriestart, der New York Red Bulls vant 2-1 borte mot Atlanta United, men regner med å være i gang for fullt i sin nye klubb i neste uke.

– Det blir en veldig spennende utfordring. Jeg har pratet med Ola Kamara (Columbus Crew) og Jan Gunnar Solli (tidligere New York RedBulls), og begge snakket varmt om livet og fotballen i USA, sier den tidligere Lillestrøm- og Molde-spilleren.

PS! Gulbrandsen og samboeren regner med å bosette seg på New Jersey-siden av Hudson River, en fergetur unna Manhattan der de kan se Mats Zuccarello spille ishockey for New York Rangers i Madison Square Garden.

