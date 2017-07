Genk-sjef til VG: Nekter å selge Sander Berge

Europeiske storklubber jakter på Sander Berge (19). Men for Genk er det ikke snakk om å selge midtbanejuvelen.

Genks sportsdirektør Dimitri De Condé bekrefter overfor VG at de ikke har tenkt til å selge den norske unggutten denne sesongen.

– Sander blir værende i Genk. Vi er ikke åpne for en overgang i dette overgangsvinduet, sier De Condé til VG.

Han begrunner det slik:

– Han har bare vært her i seks måneder nå, og kan fortsatt utvikle seg mye i klubben vår.

– Hvor viktig er Sander Berge for Genk?

– Han er selvfølgelig veldig viktig. Han har prestert veldig bra, sier De Condé.

SPORTSDIREKTØR: Som sportsdirektør i Genk har Dimitri De Condé blant annet hovedansvar for spillerkjøp og -salg i den belgiske klubben.

Hverken Sander Berge eller hans agent har besvart VGs henvendelser mandag.

Flere Sevilla-bud

Berge har blitt en ettertraktet mann etter å ha prestert jevnt og trutt for Genk, i både belgisk liga og Europa League, siden overgangen fra Vålerenga i januar.

Etter det VG erfarer, finnes det konkret interesse for 19-åringen fra storklubber i England, Spania, Frankrike og Italia. Arsenal, Sevilla og Monaco skal være blant klubbene som jakter Berge.

Siste nytt i Berge-sagaen er, ifølge den troverdige spanske lokalavisen El Desmarque Sevilla, at Sevilla skal ha fått to bud på nordmannen avslått. Det første skal ha vært på rundt 57 millioner kroner, det andre på 76 millioner kroner.

Søndag meldte avisen at Sevilla skal ha lagt inn et tredje bud på Berge. Denne gangen skal det være oppe i hele 95 millioner kroner. Enkelte spanske medier melder mandag at siste Sevilla-bud skal ha en totalramme på nesten 145 millioner kroner.

Nylig hevdet også den anerkjente italienske journalisten Gianluca Di Marzio at Serie A-klubben Atalanta, som er kjent som en av landets fremste på talentutvikling, skal ha lagt inn et bud på Sander Berge.

Snart tilbake i Belgia

Asker-gutten er foreløpig på forlenget ferie, ettersom han spilte landskamper for Norge i juni. På onsdag skal han slutte seg til sine lagkamerater for å sette i gang sesongoppkjøringen med Genk.

I et intervju med TV 2 uttalte Berge nylig følgende om ryktene som kobler ham til Arsenal.

– Jeg ble tatt på senga av dem selv også da det kom ut i nyhetene. Det var kult å høre om Arsenal. Men det var ikke slik at jeg reagerte med «wow, jeg skal til Arsenal og dette er sant». Jeg går bare videre i hverdagen.