Genk-sjef om Sander Berge: Ville ikke solgt ham for 300 millioner

Administrerende direktør Patrick Janssens i Genk snakker ut om den turbulente sommeren til Sander Berge (19) – og setter en skyhøy prislapp på den norske unggutten.

– Han er fortsatt ung, men jeg er veldig imponert. Han har definitivt store lederegenskaper. Både fordi han spiller sentralt i banen, og på grunn av det enorme potensialet han har, sier Janssens.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Patrick Janssens i Genk. Foto: Yorick Jansens , AFP

I papirutgaven til den belgiske avisen Het Laatste Nieuws blir Genk-toppen intevjuet av den tidligere belgiske landslagsprofilen Marc Degryse, som er avisens fotballekspert.

VG har flere ganger denne sommeren skrevet om den store interessen fra den spanske storklubben Sevilla for norske Sander Berge. Under dialogen mellom Janssens og Degryse kommer det frem flere detaljer om Sevilla-interessen:

– Sevilla la inn tre offisielle bud på Sander, i deres fulle rett. Men vi har vært tydelige fra begynnelsen: Berge blir!

Setter skyhøy Berge-pris

– De la inn bud på over 15 millioner euro (drøye 140 millioner kroner), sier Marc Degryse.

– Men Marc, selv om de hadde tilbudt oss det dobbelte av det, så hadde vi ikke engang satt oss rundt bordet for å forhandle. Berge har bare vært her i en halv sesong og vi er i en sunn økonomisk situasjon. Det er et godt tegn at vi klarer å holde på en så talentfull unggutt selv om han allerede kunne tatt steget videre til en større liga, sier Janssens.

Skal man tro Genk-direktøren, må det altså over 300 millioner kroner til for å lokke Berge vekk fra Belgia.

Sander Berge følte seg hjelpesløs etter Tyskland-ydmykelsen:

Berge spiller som midtbaneanker i en trio bestående av ham, ukraineren Ruslan Malinosvkyj og spanjolen Alejandro Pozuelo. Genks administrerende direktør kaller det «Belgias beste midtbanetrio».

Berge: – Litt spesielt

Sander Berge, som spilte hele 1-1-kampen mot Gent søndag, bare smiler av klubbdirektørens lovord.

– Det er litt spesielt. Jeg kjenner ikke til om klubben har satt en konkret pris på meg, men de har vært tydelige på at de ønsker å ta vare på spillerne uansett pris for å kjempe i toppen. Jeg synes det er hyggelig at klubben liker det jeg driver med, sier 19-åringen til VG.

Han synes det er «underlig og rart» å bli verdsatt til så store summer. Men han er ikke sikker på at Genk hadde avslått et bud på 300 millioner kroner.

– Det er en ganske ekstrem sum å motta for en klubb som Genk, så jeg vet nå ikke hvordan de hadde stilt seg om de faktisk hadde fått inn et sånt bud. Jeg vet ikke hvor mye sannhet det er i akkurat det han sier der, sier Berge og ler.

Sommeren har vært full av rykter og avisoppslag om Asker-gutten, som de siste månedene er blitt linket til alt fra Sevilla og Monaco til Arsenal og Everton. Han innrømmer at det er deilig å være ferdig med overgangsvinduet for denne gang.

– Det er godt å vite at det er over. Det kjennes godt å legge bort den biten og kunne slippe seg fri. Du følger jo med når det er spekulasjoner i vinduet, det er jo med deg hele tiden selv om du prøver å legge det bort. Det tar litt energi, men det er en del av gamet, sier Berge.