Generalsekretæren om landslagets enorme forandring etter at Høgmo måtte gå

Generalsekretæren i fotballforbundet, Pål Bjerketvedt, ser en helt annen drive, ro og systematikk rundt A-landslaget etter at Lars Lagerbäck overtok.

Det er sommerstille i generalsekretærens lokaler på Ullevaal stadion. Der bekrefter Bjerketvedt at han har pratet lenge med sparkede Per-Mathias Høgmo. Det ble en vond slutt for den tidligere Tromsø- og Rosenborg-treneren som A-landslagssjef.

Erstatter Lars Lagerbäck har startet med tre kamper uten seier, men likevel syder fotballforbundet av fremtidshåp.

– 2016, spesielt 2. halvår, var preget av dårlige resultater. Når ting går dårlig, så er min erfaring at kritikken forsterkes. Ta tapet mot Tyskland her ute. Det var et 0-3-tap mot et av verdens tre-fire beste landslag. Det er egentlig ikke noe katastroferesultat, men summen av svake resultater bare forsterker den opplevelsen, sier Bjerketvedt til NTB.

SOMMERPRAT: Generalsekretær i Norges Fotballforbund Pål Bjerketvedt. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– En strålende ansettelse



Fra sitt kontor har han orkesterplass til gressmatta der A-landslaget på 90-tallet skapte nasjonalt hysteri. Nå er det bare kjeft å få.

– Vi har gjort en strålende ansettelse i Lars. Selv om vi ikke har vunnet under hans ledelse, har vi fått en helt annen drive, ro og systematikk rundt landslaget. Og ikke minst det vi opplevde i to matcher her i juni, mot Tsjekkia og Sverige, hvor vi så et lag med voldsom innsats, engasjement, glød og en blanding av erfaring og unge talenter som tok ansvar og hvor publikum var med, sier Bjerketvedt og legger til:

– Vi er i ferd med å snu trenden. Men det gjelder å vinne kamper, så vi får se hva som skjer mot Aserbajdsjan 1. september.

En autoritet



Hans begeistring for sluttspillgarantisten Lagerbäck er enorm.

– Jeg opplever Lars som helt riktig person inn i Norges Fotballforbund med det utgangspunktet vi har nå. For det første er han en autoritet, en leder med tydelige og klare ideer. Han er opptatt av ledelse, kommunikasjon og hvordan laget hans skal fungere på og utenfor banen, sier Bjerketvedt.

Han kaster i seg nok et jordbær før han fortsetter sommerpraten om utviklingen han ser i et landslag som har sluttet å vinne fotballkamper.

– Det har vært interessant å se den utviklingen i troppen fra den første kampen i mars mot Nord-Irland, hvor det ble tap i en veldig dårlig kamp, og til nå i juni. Det har skjedd så mye. De (trenerteamet) har på samlingene, og i dialog med spillerne, jobbet veldig godt med holdninger, innstilling og struktur. Lars er en veldig god kollega og leder som påvirker hele miljøet her på en veldig god måte.

Kritikk



– Dette kan oppfattes som kritikk av forgjenger Per-Mathias Høgmo?

– Nei, jeg kjenner jo Per-Mathias, men jeg har aldri jobbet tett på med ham og var ikke i forbundet den gangen (han ble fjernet). Jeg er helt sikker på at Per har gode egenskaper, men når de sportslige resultatene uteblir, kommer kritikken. Da var det naturlig med skifte og en ny retning, svarer Bjerketvedt.

– Har du vært i kontakt med Høgmo etterpå?

– Jeg har snakket med ham etterpå. Per og jeg diskuterte ikke hva som skjedde rundt landslaget, men jeg hadde en god og lang samtale med Per, for han er en klok mann som kan mye om norsk fotball. Han fremsto som reflektert og har god innsikt.

– Oppfattet du ham som bitter?

– Vi diskuterte ikke det som skjedde i fjor, men Per-Mathias er en fyr som ser framover. Jeg er ikke bekymret for det, svarer Bjerketvedt.