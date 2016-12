Gå for Bradley hvis Solbakken sier nei til Norge

Kommentar To menn som ikke lyktes i Wales. Det virker å være de beste kandidatene som ny norsk landslagssjef i 2017 - hvis Ståle Solbakken ikke vil ha jobben.

For Solbakken er fortsatt den desidert beste kandidaten, selv om Bob Bradley plutselig er ledig på markedet, og Solbakken er også den Norges Fotballforbund ønsker seg.

Et vanskelig spill

Derfor blir alle andre «andrevalg» fram til Solbakken signaliserer enten det ene eller det andre. Han har ingen tidsfrist, men Bradleys tilgjengelighet kan gjøre at Solbakken må si noe om ikke så lenge.

Og NFF kan fort komme i en situasjon der de ser seg nødt til å sette en frist – på grunn av Bradleys tilgjengelighet (i hvert fall i teorien er han nå aktuell). Det bør de også gjøre.

Hvis ikke kan Bradley glippe også. Dette er et vanskelig spill. NFF må være tålmodige, samtidig må de ha en viss kontroll på at ikke alt og alle glipper til slutt og de står der på midtstreken uten ball når vi nærmer oss fotballstart.

Men først Solbakken.

Tenker, diskuterer med kona

Etter 24/7-jobbing i to måneder, har FCK-manageren nå tatt med familien på en planlagt reise til varmere strøk.

Der tenker han så det knaker, diskuterer med kona Anniken. Og veier for og imot.

Valget er ikke enkelt. FC København? Norge? Eller klubb X, en mulighet som KAN dukke opp hvis han drøyer avgjørelsen sin.

Og: Kan han si ja til Norge, lede Norge i den ene landskampen i mars, men samtidig fullføre sesongen med FC København? Kan de komme opp med andre og bedre løsninger?

AKTUELL: Ståle Solbakken. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark , NTB scanpix

For det er ingen tvil om at Ståle Solbakken har lyst på jobben. Men hvor mye må han finne ut av de nærmeste dagene. Han vet bedre enn de fleste at telefonen begynner å ringe igjen med en gang han kommer hjem fra ferien sin.

Tryggest å fortsette i FCK

Og da bør han helst ha et svar: 1) Ja, jeg er interessert i å finne en løsning med Norge. Eller: 2) Jeg fortsetter i FCK (han har en ny kontrakt liggende, som det bare er å skrive under på).

Sier han det første, sier han samtidig fra seg muligheten til å trene en klubb i en stor liga (hvis tilbudet skulle komme). Det er det ikke sikkert han gjør, hvis han fortsetter i FCK.

Der står saken.

Det er ingen tvil om at Bob Bradley er en kandidat Norges Fotballforbund bør kontakte de nærmeste dagene, hvis de ikke allerede har gjort det. NFF fikk uansett et godt navn til på blokka da Swansea tirsdag kveld ga Bradley sparken som manager i klubben etter bare 85 dager.

Jeg ser ikke noen bedre kandidat for Norge – hvis Solbakken sier nei.

Bradley bygde CV

Bob Bradley oppfyller de fleste kriterier, og NFF bør ikke la seg lure av at amerikaneren ikke lyktes i Premier League. Han kjenner norsk fotball ganske godt etter to år som trener for Stabæk. Han har ledet to landslag (USA og Egypt) og har ledet klubblag i både Frankrike og England, i tillegg til USA og Norge.

Da Bradley var i Stabæk, gjorde han en fantastisk jobb med de spillerne han valgte, og disponerte. Samtidig: Han bygde CV og var ikke spesielt interessert i å prøve unge, egenproduserte spillere.

Bradley var «der og da», og sånn sett passer han som landslagssjef: Der skal sjefen ha fokus på nuet. Langtidsplanlegging og utvikling er det andre i forbundet som skal ta seg av. Per-Mathias Høgmo gikk i «mellomting-fella» der, og det kan ha kostet han jobben.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

En liten alarm: Bradleys lag, siden Stabæk, har sluppet inn urovekkende mange mål, noe også landslaget under Høgmos ledelse gjorde. Det kan være tilfeldig, men spørsmålene må stilles: Kan han ikke organisere lag godt nok?

Solskjær er jokeren

I bakgrunnen lurer en annen som mislyktes i Wales, for hans del i Cardiff – Ole Gunnar Solskjær. Innad i Norges Fotballforbund har Solskjær fortsatt mange «likes», selv om det begynner å bli en stund siden han lyktes fullt (2012) som manager.

Ansiktet utad har han.

Mange mener det er ekstremt viktig etter det grusomme fotballåret 2016.