Fra fotballstormakt til stjerneløst

På 90-tallet spilte Tsjekkia EM-finale og lå på 2.plass på FIFA-rankingen. Nå ligger landet på 40.plass og er i stadig fall. Hva har skjedd med fotballstormakten?

30.juni 1996:

I finalen i EM i 1996 skulle Tsjekkia møte Tyskland på Wembley Stadium. Etter en straffescoring av Patrik Berger etter drøye timen utlignet Oliver Bierhoff kvarteret senere. Fem minutter ut i den første ekstraomgangen falt avgjørelsen.

Bierhoff vant en duell på 20 meter og headet ned til Jürgen Klinsmann, som slo ballen inn i boks. Der var Bierhoff råsterk feilvendt, før han fikk snudd og skutt fra 14 meter.

Tsjekkia-målvakt Petr Kouba burde tatt skuddet fra angriperen, men ballen gikk via en tsjekkisk forsvarsspiller, i stolpen og til slutt i mål. På den tiden var det golden goal, det vil si første målet vinner. Scoringen til Bierhoff etter 95 minutter avgjorde kampen.

Arne Scheie kommenterte finalen og husker kampen godt.

– Jeg husker at Tyskland var store favoritter. Tsjekkia åpnet bra, men det var Bierhoff som avgjorde. Det var ikke mange som syntes at resultatet var urettferdig, sier Scheie til VG mens han tenker høyt.

Norges landskamper mot Tsjekkia/Tsjekkoslovakia 1920: OL-kamp i Brüssel. 4-0 til Tsjekkoslovakia. 1970: Privatlandskamp på Ullevaal. 2-0 til Tsjekkoslovakia. 1988: Privatlandskamp i Bratislava. 3-2 til Tsjekkoslovakia. Norske mål av Gøran Sørloth og Simen Agdestein. 1991: Privatlandskamp på Ullevaal. 3-2 til Tsjekkoslovakia. Norske mål av Jan Åge Fjørtoft og Mini. 1995: EM-kvalifisering på Ullevaal. 1-1. Norsk mål av Henning Berg. EM-kvalifisering i Praha. 2-0 til Tsjekkia. 2005: VM-playoff på Ullevaal. 1-0 til Tsjekkia. VM-playoff i Praha. 1-0 til Tsjekkia. 2011: Privatlandskamp på Ullevaal. 3-0 til Norge. Norske mål av Mohammed Abdellaoue (2) og John Arne Riise. 2014: Privatlandskamp i Praha. 2-2. Norske mål av Tarik Elyounoussi og Morten Gamst Pedersen.

– Selv om det er 20 år siden er det fortsatt noe som sitter, fortsetter den pensjonerte kommentatoren.

Startelleveren til Tsjekkia den gang inneholdt blant annet en purung Pavel Nedved.

– Nedved, ja. Nydelig spiller. Han var i ferd med å bli en av verdens beste spillere på denne tiden og toppet det med å vinne Ballon d'Or i 2003, foran Thierry Henry og Paolo Maldini. Hans virkelige høydepunkt i karrièren var på starten av 2000-tallet, da han var i Juventus, kommer det fra Scheie.

– Det er noe som fortsatt irriterer meg. Norge hadde gode muligheter til å gå til EM den gangen, men tapte de to siste bortekampene mot Nederland og Tsjekkia. Den utligningen fra Jan Suchoparek på tampen... Det var veldig bittert, sier Scheie til VG.

Husker du? Denne Tsjekkia-kampen glemmer Drillo aldri

I 2004 var Tsjekkia nok en gang på vei mot ny finale, denne gangen i EM i Portugal. De imponerte hele Fotball-Europa med sprudlende angrepsfotball, før det sa stopp mot mesterskapets overraskelseslag Hellas i semifinalen.

Som for mange andre ble det ettmålstap mot Otto Rehagels menn.

Året senere skulle Norge få unngjelde for Tsjekkias forrige superårgang.

16.november 2005:

Scoringen til Tomas Rosicky etter 35 minutter i returoppgjøret mot Norge i VM-playoffen gjorde at Tsjekkia skulle spille VM i Tyskland den kommende sommeren med 2-0 sammenlagt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

LAGET: Dette var de elleve som møtte Norge i VM-playoffen i 2006. Bak fra venstre: Marek Jankulovski, Tomas Ujfalusi, Zdenek Grygera, Petr Cech og David Rozehnal. Foran fra venstre: Karel Poborsky, Vladimir Smicer, Milan Baros, Tomas Rosicky, Pavel Nedved og Jan Polak. Foto: Petr David Josek , AP

Terningkast på de norske spillerne etter hjemmetapet for Tsjekkia i 2005

Laget den gang besto av stjernespillere som Petr Cech, Nedved, Tomas Rosicky og Milan Baros. Cech spilte i Chelsea, Nedved i Juventus, Rosicky i Borussia Dortmund og Baros i Aston Villa.

– Det har alltid vært mange stjerner i den tsjekkiske landslagstroppen. Det er en fin fotballkultur i landet, sier Scheie.

Høst 2016:

Den spilleren nordmenn flest kjenner til er Bořek Dočkal, som i perioden 2011-13 spilte i Rosenborg. Ellers er det langt mellom profilene.

Hvor har det blitt av alle profilene til Tsjekkia?

– Det starter på de yngre nivåene. Tsjekkia får ikke opp gode nok spillere lengre. Spillerne er ikke teknisk på et høyt nivå, de sliter med farta og den mentale styrken er heller ikke til stede.

– Se på Premier League - for første gang på 20 år har ikke vi en spiller i den gjeveste ligaen i England, sier Karel Häring, som jobber for Daily Sport i Tsjekkia.

Dette er Tsjekkia-troppen Målvakter: Tomas Koubek (Sparta Praha), Tomás Vaclík (FC Basel), Jiri Pavlenka (Slavia Praha) Forsvarsspillere: Jakub Brabec (Genk), Theodor Gebre Selassie (Werder Bremen), Pavel Kaderábek (Hoffenheim), Tomas Kalas (Fulham), Filip Novak (Midtjylland), Daniel Pudil (Sheffield Wednesday), Tomas Sivok (Bursaspor), Marek Suchý (FC Basel) Midtbanespillere: Borek Dockal (Sparta Praha), Lukas Droppa (Tom Tomsk), Tomás Horava (Viktoria Plzen), Ladislav Krejcí (Bologna), Jirí Skalák (Brighton) Angripere: Patrik Schick (Sampdoria), Milan Skoda (Slavia Praha). Kilde: AP

Uten Cech og Rosicky

Både Petr Cech og Jaroslav Plasil, som begge har over 100 landskamper, valgte å gi seg etter EM i sommer. Tomas Rosicky, som spilte i EM og har totalt 105 kamper for det tsjekkiske landslaget, har ikke spilt fotball på to måneder og er ikke med i troppen som møter Norge.

– Nå er ikke Rosicky og Cech med. De har vært med de 10-15 siste årene og vært bærebjelker i dette tsjekkiske laget. Nå er de et helt annet lag. Jeg tror Norge har sin store mulighet her, men det er bestandig vanskelig på bortebane, fortsetter Scheie.

Spilleren med flest landskamper i dagens tropp er midtstopper Tomas Sivok, som til daglig spiller i tyrkiske Bursaspor. Han har 60 landskamper.

– Vi var svake i EM. Lite stemte og resultatene kom ikke. Det gjorde at Cech valgte å gi seg, selv om han i mars sa at han var usikker på fremtiden. Det kom ikke som et sjokk at han ga seg, men det skuffende mesterskapet var en av grunnene, mener Häring.

TAP: Det tsjekkiske laget tapte 3-0 for Tyskland i VM-kvalifiseringskampen 8.oktober. Foto: Fabian Bimmer , Reuters

Lagets stjerne, Vladimír Darida, spiller til daglig i Hertha Berlin. Han er skadet og er ikke med mot Norge.

– Ja, Darida er vel den eneste som utgjør en forskjell for klubblaget. Ellers er det ingen klassespillere på landslaget lenger. Det er middelmådige spillere som ikke utmerker seg i noe grad, sier Häring.

I tillegg sliter laget med å score mål. På de første tre kvalikkampene har ikke tsjekkerne scoret mål.

– Plutselig skulle Patrik Schick være en av bærebjelkene på laget, det var han som skulle stå frem. Problemet er at han er 21 år og så vidt har debutert for landslaget. Han prøvde å gjøre veldig mye, men fikk til lite. Han klarte ikke å spille normalt, fortsetter sportsjournalisten fra Tsjekkia

– Man må ikke la seg lure av tsjekkerne, selv om det er mange nye fjes. De er en stor fotballnasjon, de kommer fort tilbake. Selv om de ikke har scoret i kvaliken må det jo komme før eller senere, sier Scheie.

– Men vi får håpe det ikke skjer mot Norge. Hadde jeg spilt på oddsen hadde det blitt en halvgardering hjemme uavgjort. Hjertet sier Norge-seier, men det blir fryktelig spennende, avslutter kommentatoren.

Men selv et stjerneløst Tsjekkia har gode muligheter til å slå Norge fredag.