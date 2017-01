Fotballekspert bekymret over NFFs trenerjakt etter Solskjær-interessen

Fotballekspert Lars Tjærnås frykter at NFF prioriterer navn foran spillestil i jakten på ny landslagssjef.

«Så, Solbakken, Bradley og Solskjær har blitt kontaktet. Såpass ulike filosofier at jeg er litt bekymret for om de ser på navn før egenskaper», skrev Tjærnås på Twitter da det onsdag kveld ble kjent at Solskjær er klar for samtaler om landslagssjefjobben.

Tjærnås, som i dag er ekspertkommentator under Norges landskamper på MAX, har i åtte år arbeidet i Norges Fotballforbund som trener for ulike aldersbestemte landslag. Han utdyper Twitter-meldingen overfor VG.

– Den gikk ikke på Solskjær eller andre kandidater, men på arbeidet som skal gi en ny sjef. Det var kun en undring om en har startet med navn eller med kravspesifikasjoner. For kandidatene vi nå vet har blitt spurt, har spilt ulike typer fotball med lagene sine. Spillestil og filosofi er det viktigste for meg med ny sjef, og da må de være bastante på hva de vil og ikke vil ha. Det er det selvsagt mulig de er, sier Tjærnås.

Mener NFF bør gå for Lagerbäck

Han har en klar formening om hvordan Norge bør spille fotball.

– Jeg mener vi skal organisere oss i sone defensivt, og spille direkte offensivt. Så er det en haug av nyanser i det, men det er hovedlinjene. Vi ser også internasjonalt at en god del lag i store ligaer gjør det med stor suksess, og at et par land som hadde eventyrlig fremgang, gjorde det i EM, sier Tjærnås.

Ekspertkommentatoren sikter for eksempel til Island, som med det vi i Norge kjenner som «Drillo-fotball», klarte å ta seg til kvartfinale i EM. Mesterskapsvinnerne Portugal sverget også til en lignende stil.

Tjærnås peker på både Ståle Solbakken og Bob Bradley som trenere som står for et lignende forsvarsspill, men ønsker ikke å gå nærmere inn på Solskjærs stil.

– Offensivt er det forskjeller mellom alle tre og hvor direkte de er i stilen. Nå er jeg mest opptatt av å få en som spiller på en måte som gir størst sjanse til suksess. Og da er forarbeidet avgjørende, sier Tjærnås, som går med på å lansere sin nye favorittkandidat etter at hans førstevalg Solbakken sa nei:

– Da kan jeg strekke meg til å si at hvis de mener den stilen er viktig, vil det være klokt å gjøre alt de kan for å overtale Lars Lagerbäck (Island-trener under 2016-EM). Det er det eneste jeg vil si om navn, for da handler det om at det er en rød tråd i jakten.

Perry: – Ikke lett

En annen som har klare meninger i fagdebatten, er tidligere Rosenborg-trener Per Joar Hansen, som i fjor besøkte 16 europeiske toppklubber – på oppdrag fra Norsk Toppfotball – for å gjøre norsk fotball bedre.

– Det viktigste på A-landslaget er å vinne kamper og gå til sluttspill. Det er rått resultat. Det er det øverste produktet i norsk fotball, og skal vise nasjonens fotballdyktighet utad. Da må du ha en som vinner fotballkamper, sier «Perry» til VG.

Han mener at valget av ny landslagssjef avhenger av om man ønsker en som skal følge NFFs plan for utvikling av norsk fotball, eller en som kommer inn og bare har fokus på A-landslaget og å vinne kamper ved å spille på smartest mulig måte. «Perry» antyder at han er mer for sistnevnte løsning.

– Hvis du ser de norske spillerne, så er det veldig få av dem som spiller fast i de store ligaene i Europa. Det er en god indikasjon på tilstanden i en fotballnasjon. Vi har de spillerne vi har, og når målet til et A-landslag er å vinne kamper og nå sluttspill, så må den som tar over, gjøre det beste ut av materialet. Vi har ingen som scorer masse mål eller er playmakere i de store ligaene. Dermed må du organisere laget bedre, være et godt lag i forsvar, og gjøre det beste ut av det man har i angrep, sier Per Joar Hansen.

– Hva mener du om Solskjær som eventuell landslagssjef?

– Vi er en liten fotballnasjon. Hvis vi i Norge tror vi skal få en internasjonal kapasitet, så har ikke vi økonomien til det. Da vil det være begrenset tilgjengelighet av trenere. For meg var Solbakken en fantastisk kandidat. Nå sa jo han nei, da må du gå på neste på listen. Da er det ikke lett.

– Ole Gunnar er jo en god trener, ingen tvil, og han har et internasjonalt navn, det skal man ikke stikke under stol. Men det er ikke det viktigste. Det viktigste er at han har en filosofi som passer inn for å vinne fotballkamper. Det er bare han som kan svare på hvordan han ville løst den oppgaven, svarer «Perry».

– Hva med deg selv?

– Jeg har ikke tenkt på om jeg er aktuell i det hele tatt. Det er nok av dem som spekulerer i om de skal være landslagstrener. Det er ikke min jobb.