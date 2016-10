Forren stemples som illojal etter Høgmo-kritikk

BAKU (VG) Max-kommentator Kenneth Fredheim er lettere rystet. Han mener Vegard Forren opptrer illojalt når han peker ut spillere som ikke burde vært i landslagstroppen.

I et intervju med lokalavisen Romsdals Budstikke sier Forren at både Martin Linnes og Martin Ødegaard burde vært i A-landslagstroppen. Han peker også på de som burde vike: Jonathan Parr og Martin Samuelsen.

– Jeg må si at jeg ble veldig forbauset. Det er veldig unorsk og veldig spesielt. Han er jo en landslagsspiller og har vært en av Høgmos mest betrodde spillere. Nå er han skadet, og derfor er han ikke med, og da å gå ut å kritisere lagkamerater…

– For det er det han faktisk gjør. Ikke bare at han mener at enkelte skal inn i troppen, men at han mener det er spillere i troppen som ikke skulle ha vært der. Oppi hodet mitt er det nesten å diskvalifisere seg fra spill på landslaget, sier Max-kommentator Fredheim til VG.

Han er på plass i Baku for å kommentere lørdagens VM-kvalifiseringskamp.

– Er det illojalt?

– Ja, jeg synes det.

Per-Mathias Høgmo har registrert uttalelsene til Forren, men på pressekonferansen i Baku fredag ettermiddag avsto landslagssjefen fra å kommentere saken.

– Jeg så at det ble en sak om det. Jeg har ikke så mange tanker om det. Jeg svarte på et enkelt spørsmål, og det ble blåst ganske kraftig opp, sier Vegard Forren til VG.

PÅ PLASS: Max-kommentator Kenneth Fredheim i samtale med Per-Mathias Høgmo under landslagets trening i Baku fredag. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Jeg pekte på at to ganger Martin burde blitt tatt ut. Som jeg prøvde å forklare, så ville det tilføre laget kvalitet. Men det er heldigvis ikke jeg som tar ut laget.

– Ser du at dette kan oppfattes som ganske spesielt?

– Jeg kan forstå at det blir en liten sak av det. Det var ikke mening. Jeg fikk spørsmål om min tidligere lagkamerat (Martin Linnes), og da ga jeg mitt ærlige svar. Jeg mener at han er god nok.

– Var det nødvendig å peke på de som skulle ut også?

– Nødvendig eller ikke… et ærlig svar må de fleste tåle.

Molde-stopperen sa blant annet følgende til Romsdals Budstikke:

– Jeg var helt sikker på at Martin (Linnes) ville bli tatt ut, jeg trodde faktisk at han kom til å få spille minst en av disse kampene. Jeg er overrasket. Jeg er faktisk litt sjokkert.

– Et samtaleemne i troppen



Forrens meninger blir tolket som direkte kritikk av Høgmos disposisjoner.

– Jeg tror jo ikke Høgmo trengte den. Han sa jo bare at han registrerte det, og ikke ville gi noen ytterlige kommentar til det. Men jeg synes også det var lett å tolke ansiktsuttrykket hans, og at dette var noe han absolutt ikke satte pris på, sier Kenneth Fredheim.

– Det som også skjer er at dette er et samtaleemne i spillergruppa i kveld. Det er jeg helt sikker på. Og det er forstyrrende før en kamp. De klarer sikkert å heve seg over det, og kanskje de klarer å bruke det som motivasjon, men det var en helt underlig timing, og ja, jeg synes at det illojalt.

Forren svarer følgende på spørsmål om hva han tror Høgmo tenker nå.

– Han har fokus på det han skal gjøre. Jeg er ikke bekymret. Fokuset er å få med seks poeng på disse kampene, og det er det han bruker tid og krefter på.

– Er det uproblematisk for deg å komme tilbake på landslaget nå?

– Ja, herregud. Vi er voksne mannfolk alle som er der. Såpass får vi tåle. Det var ikke ment som et stikk, det var bare det at jeg er overrasket. Det er to stykker som hadde noe der å gjøre. Men jeg mener ikke at de som er der ikke fortjener det.

– Det blir oppfattet som illojalt av Kenneth Fredheim?

– Det får han mene så mye han vil om. Jeg tror de fleste som vil forstå, forstår. Det har ikke noe med uttaket av de som er der å gjøre, men det mangler et par mann som kunne ha bidratt positivt. Jeg hadde ikke behov for å få ut med det, men jeg fikk noen spørsmål om det.

