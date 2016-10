Skadde Vegard Forren (28) sier han er sjokkert over noen av valgene Per-Mathias Høgmo har tatt inn mot de viktige landskampene mot Aserbajdsjan og San Marino.

Moldes midtstopper sitter hjemme med en skade og har vært uaktuell for de to neste landskampene. Men i et intervju med lokalavisen kommer Vegard Forren likevel med krass kritikk rundt landslagssjefens disposisjoner. Han skjønner blant annet ikke hvorfor Jonathan Parr har fått plass i troppen, og ikke Martin Linnes.

– Jeg var helt sikker på at Martin (Linnes) ville bli tatt ut, jeg trodde faktisk at han kom til å få spille minst en av disse kampene. Jeg er overrasket. Jeg er faktisk litt sjokkert, sier Forren til Rbnett.

Savner Ødegaard

Det er ikke det eneste valget trønderen reagerer på. Forren mener også Martin Ødegaard burde vært med til Aserbajdsjan.

SJOKKERT: Per-Mathias Høgmo og Vegard Forren (t.h.) fra en tidligere landslagstrening. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Det blir en tynn forklaring at han må ha en bedre matcharena for å bli tatt ut, han har en meget god treningshverdag. Det er vanskelig å se hvorfor Ødegaard vrakes til fordel for Martin Samuelsen, som bare har spilt noen minutter for Blackburn i Championship, sier Forren til avisen.

Han presiserer at han forstår at det byr på utfordringer å ta ut en landslagstropp, men tror ikke uttalelsene vil gi ham mindre spilletid på landslaget i fremtiden.

– Knepne favoritter

Per-Mathias Høgmo har pressemøte i Baku i Aserbajdsjan senere fredag ettermiddag. Tidligere i uken sa han dette om den viktige kampen lørdag:

– Vi har et ønske om å vinne hver kamp - la det være krystallklart. Vi har et brennende ønske om å vinne denne matchen, sa Per-Mathias Høgmo.

– På papiret er vi kanskje knepne favoritter, men det blir meget utfordrende. Forsvarsspillet blir en nøkkel i forhold til å gi bort færrest mulig målsjanser. Det gjelder å få gunstige kontringer, sa Høgmo.

