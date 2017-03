Forren klar for Championship-klubb

Vegard Forren (29) er klar for den engelske Championship-klubben Brighton.

Klubben bekrefter på sine hjemmesider at de har signert Forren på en kontrakt som varer ut inneværende sesong.

– Vegard er en spiller klubben har vært oppmerksom på i en stund, og i fraværet av Shane Duffy (skadet i seks uker) og Connor Goldson (ute resten av sesongen med hjerteproblem), følte vi det var viktig å utnytte denne muligheten til å forsterke forsvaret vårt, sier manager Chris Hughton.

Brighton ligger på andreplass i Championship, som er engelsk andrenivå, og ligger godt an til å rykke opp til Premier League. Tirsdag kveld slo de Rotherham 2-0 på bortebane.

Forren er tilgjengelig allerede til fredagens oppgjør mot Derby.

For noen dager siden besøkte VG en klubbløs og frustrert Forren hjemme i Molde:

Han var egentlig klar for en uke på treningsleir med Rosenborg, men forlot hotellet i Marbella uten forvarsel. VG meldte allerede mandag at Brighton trolig var neste stoppested, noe som ble bekreftet tirsdag kveld.

Det er ikke første gang Forren signerer for en engelsk klubb midt i sesong. I 2013 signerte stopperen for Southampton under januarvinduet, men det endte med null kamper og retur til Molde etter bare et halvt år. Høydepunktet ble en pen volleyscoring for Southamptons reservelag mot Liverpools reserver.

Den venstrebente forsvarsspilleren har vunnet tre ligagull og to cupgull med Molde, og har 33 norske A-landskamper på CV-en.