Flest menn vil sparke Høgmo

Allerede før kveldens møte med San Marino på Ullevaal stadion mener halvparten av norske menn at Per-Mathias Høgmo (56) må gå av.

Bør Høgmo gå av som landslagstrener? Menn: Fortsette 18,7 % Gå av: 51,7 % Vet ikke: 29,6 % Kvinner: Fortsette 17,0 % Gå av: 25,6 % Vet ikke: 57,3 % Totalt: Fortsette 17,9 % Gå av: 38,6 % Vet ikke: 43,5 % Fakta om InFact-undersøkelsen:

Antall intervjuer: 1 008

Feilmargin: Maksimalt +/- 3,0 % gjelder totalutvalget

Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

Periode: 11. oktober 2016

Det viser en spørreundersøkelse VG har fått fra InFact kort tid før avspark i VM-kvalifiseringskampen mot miniputtnasjonen med 33.000 innbygere. San Marino har bare vunnet én av 137 landskamper.

Følg Norge - San Marino direkte kl. 20.45

Kritikken mot landslaget og Høgmo har bygget seg opp over tid, og etter lørdagens 0-1-tap borte mot Aserbajdsjan har landslagssjefens fremtid vært heftig diskutert.

Høgmo nekter å gå av

Spørreundersøkelsen viser at kvinner er ikke like kritiske, og over halvparten av de spurte svarer «vet ikke» på spørsmål om de synes den norske landslagstreneren bør takke for seg.

Totalt sett er det bare 17,9 % av Norges befolkning som mener Høgmo bør fortsette i jobben, mens 43,5 % svarer «vet ikke».

Kommentar: Derfor gikk det galt for Høgmo



56-åringen får klart mest støtte i Nord-Norge der 28 % av de spurte mener han bør være Norges landslagstrener også i fremtiden.

Høgmo tok over landslaget etter Egil Drillo Olsen i 2013. På 16 kvalifiseringskamper har han ledet Norge til seks seirer og åtte tap.

I kveld er det et krav at den statistikken forbedres kraftig mot San Marino.

Norge stiller med følgende lag (4-4-1-1): Rune A. Jarstein - Jonas Svensson, Even Hovland, Stefan Strandberg, Haitam Aleesami - Per Ciljan Skjelbred. Ole Kristian Selnæs, Alexander Tettey, Jo Inge Berget - Markus Henriksen - Joshua King.

– Vi forventer en seier. Det gjør vi alle. Guttene er ivrige på å vise seg frem. Vi håper på en god opplevelse, og å score mål. Det blir viktig med ekstrem aggressivitet i gjenvinningsspillet i dag, sier Høgmo til MAX rett før kampstart.