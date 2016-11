Flere spillere lei av Høgmos vingling

Det er ikke bare folket og fotballopinionen som har vendt ryggen til Per-Mathias Høgmo. Flere av landslagsspillerne er etter det VG erfarer i ferd med å gjøre det samme.

VG har snakket med flere landslagsspillere som sier at de misliker landslagssjefens vingling:

• De savner tydelighet.

• De savner at start-11’eren blir drillet jevnlig i forkant.

• De er kritiske til at formasjon og kampplan til stadighet forandres.

Flere spillere sier det rett ut: De tror en ny landslagssjef er på plass når laget samles igjen om i overkant av fire måneder.

Tarik Elyounoussi la ikke skjul på hva han mente etter fredagens tap i Praha: Basert på treningene før kampen ble Olympiakos-proffen overrasket over at han ikke fikk starte mot Tsjekkia.

– Ja, jeg må si det. Jeg påpekte tidlig at jeg hadde veldig lyst til å bidra, at jeg var i form og hadde bra selvtillit. Jeg ble ganske skuffet da jeg så at jeg ikke skulle være med, sa Elyounoussi til VG.

Overrasket



De fleste trodde også at Mats Møller Dæhli var et sikkert kort i startoppstillingen etter stort sett å ha blitt drillet i 11’eren.

Og mange ble overrasket over at midtbanespiller Markus Henriksen utgjorde angrepsduoen med Joshua King. Ut fra treningene i forkant var det lite som tydet på at Henriksen skulle bli foretrukket fremfor Elyounoussi og Adama Diomande.

Samme Henriksen som for øvrig startet som ensom toppspiss for Norge borte mot Ungarn i fjor høst da en EM-billett lå i potten. Høgmo skapte rabalder med det laguttaket, der også urutinerte spillere som Martin Ødegaard og Mohamed Elyounoussi startet, og flere har ment at startoppstillingen mot Tsjekkia var et kaldt gufs fra Høgmo-fortiden, altså playoff-kampen mot Ungarn.

– Skal jeg være helt ærlig: Jeg er midtbanespiller, og det er der jeg er best. Det er det ingen tvil om. Jeg prøver å stå på og gjøre det beste jeg kan. Om jeg kunne valgt selv, er jeg midtbanespiller. Jeg er en av to «sittende» i Hull, sier Henriksen – og la til at det stort sett er kun på landslaget han blir satt i en angrepsrolle.

– Alle er skuffet



Et eksempel på at Høgmo fremstår som usikker på hvilke spillere han ønsker å bruke: Til kampen mot Tsjekkia tok han ut 24 mann. Tjuefire. Én mer enn hva nasjonene kan ha med i et VM- og EM-sluttspill.

56-åringens laguttak har også skapt oppstandelse internt. Litt for ofte har de fremstått som mer overraskende enn vellykket. VG er også kjent med at flere landslagsspillere er uenige i uttaket av enkeltspillere i Høgmos landslagstropper.

– Alle er skuffet over resultatet i går, og starten på VM-kvalifiseringen. Det vil alltid være ulike meninger om de valgene som tas når vi taper fotballkamper, og slik bør og skal det være i en tropp på 24 spillere, sier landslagets pressesjef Svein Graff på vegne av Per-Mathias Høgmo.

Spillerne kritiske til Høgmos uttak



Det uttalte også en ærlig Vegard Forren i forbindelse med oktober-kampene mot Aserbajdsjan og San Marino. Midtstopperen, som da var ute med skade, sa til Romsdals Budstikke at han var «litt sjokkert» over at Jonathan Parr ble foretrukket foran Martin Linnes. Og han la ikke skjul på at Martin Ødegaard burde vært med fremfor Martin Samuelsen.

– Det blir en tynn forklaring at han må ha en bedre matcharena for å bli tatt ut, han har en meget god treningshverdag. Det er vanskelig å se hvorfor Ødegaard vrakes til fordel for Martin Samuelsen, som bare har spilt noen minutter for Blackburn i Championship, sa Forren til Romsdals Budstikke.

VG vet at Forren ikke er alene om å mene at Martin Samuelsen foreløpig er litt for fersk for en A-landslagstropp.

Semb og NFF-styret skal evaluere Høgmo



Per-Mathias Høgmo ga ingen indikasjoner på at han ønsker å gi seg som landslagssjef selv om VM-drømmen i realiteten er knust allerede etter fire kamper. Fotballpresident Terje Svendsen ville heller ikke si noe om landslagssjefens skjebne.

– Vi i styret skal ha en evaluering. Vi har sagt at vi skal bruke landslagspausen på å evaluere, og den evalueringen har allerede toppfotballsjef Nils Johan Semb satt i gang, sa Svendsen ved ankomst Norge lørdag ettermiddag.

Men med et landslag på 81. plass på FIFA-rankingen, en knust VM-drøm og en landslagssjef som har mistet folket, er det tvilsomt om Per-Mathias Høgmo leder Norge mot Nord-Irland 26. mars.

PS! Kjetil Rekdal tror derimot ikke at Høgmo må gå som en konsekvens av den kommende evalueringen.



– Du spør meg hva jeg tror, og jeg tror at Høgmo får fortsette. Hvis man ser på hvem som ansatte ham, økonomi og hvem som skal evaluere ham, tror jeg Høgmo får fortsette, sa den påtroppende sportssjefen i Vålerenga etter Kroatia – Island-kampen på MAX.

