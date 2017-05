Faren i tårer etter amerikanskfødte Bjørns Norge-uttak

Bjørn Maars Johnsen (25) har drømt om å spille for Norge siden han var seks år gammel. Tirsdag ble den amerikanskfødte spissen tatt ut på det norske landslaget.

6. november i 1991 ble Norges nye landslagsspiss født i New York. Med amerikansk mor og norsk far har Johnsen dobbelt statsborgerskap. Ønsket om å spille for det norske landslaget har likevel alltid vært størst. Grunn: Spissen ville gjøre sin norske far stolt, noe han nå langt på vei har lykkes med.

– Jeg er helt i hundre her. Dette er jævla stort. Det er ikke ofte jeg får tårer i øynene, men dette er stort, sier pappa Hasse Johnsen på telefon fra North Carolina i USA.

Pappa tørket tårer

Faren er selv fra Nesodden, men har bodd i USA i over 25 år. Han forteller at følelsene tok overhånd da uttaket av sønnen ble kjent.

– Jeg har hatt et håp om dette. Jeg tenkte på det da Lars Lagerbäck ble landslagssjef, at Bjørn nok passer bedre inn i systemet hans enn Høgmos.

– Hva betyr dette for Bjørn, tror du?

– Det er veldig stort for Bjørn. Han er utrolig stolt. Nå sitter han og sender meg tekstmelding etter tekstmelding. Han har vært Norge-fan siden 1990-tallet. Han løp rundt på Nesodden og skrek «Flo, Flo, Flo» i 1998. Han har Ole Gunnar Solskjær som idol. Det er derfor han spiller med draktnummer 20. Bjørn er fotballgal.

På Twitter gir sønnen også selv uttrykk for glede over uttaket.

– Jeg ble nettopp tatt ut på det norske landslaget. Det har vært en livslang drøm. Takk til alle som har hjulpet meg på veien, skriver han.

Har drømt om Norge

Den 195 centimeter lange spissen har flere ganger uttalt at han svært gjerne vil representere Norge. Per-Mathias Høgmo ga ham likevel aldri sjansen.

Etter å ha flyttet fra USA til Norge som 16-åring, spilte Johnsen i Vålerenga, Lyn, Kjelsås og FK Tønsberg før han opplevde stor suksess i portugisisk 2. divisjon. Målene for Atlético CP var også grunnen til at bulgarske Litex Lovech kjøpte den nåværende Hearts-spilleren i 2015.

– Drømmen min er å spille for en av de største klubbene i Europa og for det norske landslaget i VM. Jeg ønsker å gjøre både min far og familien min stolt, og mesteparten av dem er fra Norge, fortalte en primært engelsktalende Johnsen til VG da han spilte i Bulgaria for to år siden.

Derfor får han sjansen

Etter at Lars Lagerbäck tok over som sjef gikk det bare noen få måneder før Johnsens navn ble presentert som en del av den norske troppen. Under tirsdagens pressekonferanse på Ullevaal stadion fortalte svensken at han har blitt imponert over spillet Johnsen har vist i skotske Hearts denne sesongen, en sesong som endte med fem mål på 22 kamper fra start.

– Jeg har pratet med han. Han er veldig motivert for det norske landslaget. Han vil gjøre sin norske far stolt, sier Lagerbäck og smiler.

– Vi har ikke sett ham live, men vi har fått et ganske bra inntrykk. Jeg skal ikke bygge opp forventningene, men jeg syns det er vel verdt å teste ham. Han er 195 centimeter lang, men likevel bra med ballen. Han er også en god avslutter som har scoret mange mål, er den foreløpige attesten.

Øyeblikket Johnsen aldri glemmer

Med en pappa fra Nesodden har Johnsen alltid følt en nærhet til Norge. Under det historiske VM-oppgjøret mot Brasil satt han foran fjernsynet og fulgte med. Etter at Kjetil Rekdal overlistet den brasilianske målvakten Claudio Taffarel og sikret en følelsesladd, norsk bragd, var Johnsen en av de mange som ble bergtatt.

– Ingen andre så på fotball der jeg vokste opp, ingen snakket om fotball, men jeg glemmer aldri dagen da Norge slo Brasil. Da bestemte jeg meg for at jeg en dag ville spille for landet mitt, har han tidligere fortalt VG.

Den første muligheten kan komme hjemme mot Tsjekkia allerede 10. juni. Tre dager senere er det Sverige som besøker Ullevaal stadion. Da skal pappa Hasse være på plass.

– Nå skal jeg prøve å få meg billett og komme meg på Ullevaal. Dette var ikke helt forventet, men nå skal jeg komme meg en tur til Norge, sier faren – akkurat så stolt som Bjørn håpet han skulle bli.