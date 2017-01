Fagermo svarer Solskjær: – Jeg er ikke rett mann

«Ingen» vil ha jobben som norsk landslagstrener. Heller ikke Dag-Eilev Fagermo (49) er interessert.

Odd-treneren var en av de som ble lansert av Ole Gunnar Solskjær som kandidat til den ledige jobben.

– Jeg er ikke rett mann nå. Jeg har for mye energi. Landslagstrenere er ofte eldre og litt mettere, men jeg vil være i Odd nå og jobbe her hver dag. Jeg er ung og har den energien, så jeg føler meg ikke klar for en landslagsjobb, som krever mer tålmodighet. Men jeg håper jo at det kan bli aktuelt senere, sier Fagermo til VG.

Solskjær: Norge bør innse sine begrensninger

– Bør stå mellom Deila og Rekdal

– Har du blitt kontaktet av NFF?

– Niks!

– Hva synes du om at Solskjær foreslår deg som mulig landslagssjef?

– Han lanserte flere enn meg, det var jo mange navn. Men det er hyggelig at trenerne i norsk toppfotball viser respekt for hverandre. Det er alt jeg har å si om det, sier Fagermo.

Fått det med deg? Stabæk-Jensen fyrer løs mot Fagermo

Han følger engasjert med på jakten på ny landslagstrener og mener det er det viktigste som skjer i norsk fotball akkurat nå. Etter at både Ståle Solbakken – Fargemos opprinnelige favoritt – og Solskjær har brutt eller takket nei til jobbsamtaler med NFF, mener Fagermo at fotballforbundet bør se til Oslo for sin nye sjef.

– Det bør stå mellom Ronny Deila og Kjetil Rekdal. De har erfaring fra utlandet og har gjort det bra i jobbene sine i Norge, sier Odd-treneren, som mener timingen gjør at det er utfordrende å overtale de beste norske trenerne:

– Det er lenge til det skal spilles virkelig viktige kamper, og mange er godt i gang med prosjekter i klubbene sine, som Ståle, Ole Gunnar og meg selv. Det er litt dårlig timing. Derfor er det jo en mulighet for at Nils Johan Semb kunne tatt over landslaget til et bedre tidspunkt. Men jeg tror at den nye landslagssjefen kan ha en fordel i at han kan prøve og feile litt i begynnelsen, frem mot EM-kvalifiseringen i 2018.

Siste nytt: Ny nordmann i Premier League!

Sjekk videoen om Solskjær og RBK-Kåres samstemte Norge-nei:

«Risiko» å bli Norge-sjef

Fagermo er veldig tydelig på at han mener Norges landslagssjef aller helst bør være norsk. Fordi norske trenere fortjener å få sjansen, fordi det gir en signaleffekt om at drømmen er realistisk, og fordi de kjenner de norske spillerne og den norske kulturen.

– Men nå begynner det å bli såpass mange som sier nei, at til og med jeg begynner å bli åpen for at man bør se utenfor Norge, innrømmer Fagermo.

Les mer: Fagermo kritisk til Bradley som Norge-sjef

– Samtidig er det vanskelig, for det er grenser for hvor mye NFF har råd til å betale. Sjansen for å gjøre det godt med det norske landslaget er ikke stor. Derfor kan det innebære en risiko for en treners videre karriere. Når du måler lønnen opp mot sjansen for å oppnå de sportslige målene som er satt, så er det kanskje ikke så attraktivt, sier han.

Solskjær forteller i et intervju med VG at han mener Norge må innse sine begrensninger og gå tilbake til Drillo-fotball. Det er Fagermo enig i.

– Arven etter Drillo og Nils Arne Eggen er viktig, for de er mennene bak norsk fotballs største suksesser. Vi må innse at vi ikke har noen enkeltspillere i verdensklasse, og ikke engang på topp europeisk nivå. Derfor må vi basere spillet vårt på det kollektive for å kompensere for manglende stjerner, sier Odds trener.

Sjekk denne: Slik ble Fagermo kvitt flyskrekken

Brann-Nilsen: – Ikke veldig aktuelt

Brann-trener Lars Arne Nilsen er en annen mann som ble nevnt i Solskjærs oppramsing av potensielle landslagskandidater.

– Det har jeg ikke tenkt mye på. Jeg har det veldig bra i Bergen, så det er ikke veldig aktuelt. Det er selvfølgelig veldig hyggelig at han nevner meg i den sammenhengen, men jeg får nok prestere i Bergen over litt lengre tid før det blir aktuelt, sier Nilsen, som ikke har fått noen henvendelse fra NFF.

Husker du? Brann-Nilsen ble påkjørt mens han solte seg

– Jeg ville nok fortsatt i Bergen selv om jeg hadde fått tilbudet. Det er så spennende det vi holder på med her, så det skal veldig mye til for at jeg skal forlate denne jobben. Det er drømmejobben min. Det hadde vært veldig vanskelig, sier han.

Han ønsker ikke å fortsette pekeleken ved å lansere flere Norge-kandidater, men stusser – i likhet med Lars Tjærnås – litt over at så mange forskjellige trenere vurderes av NFF.

– Jeg synes ikke landslaget skal være trenerstyrt. Det nevnes masse navn med forskjellige filosofier, og det er litt betenkelig hvis det er treneren som skal bestemme hvilken vei norsk landslagsfotball skal gå. Der må forbundet bestemme seg for en filosofi, og så gå for en trener som samsvarer med den tankegangen. Det er vanskelig å se hvordan de tenker når det spriker veldig i forskjellige filosofier, sier Nilsen.