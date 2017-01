Fagermo: – Spør Solbakken en gang til, og betal 8 mill.

Dag-Eilev Fagermo (47) ber Norges Fotballforbund ta omkamp om Ståle Solbakken (48) selv om FC København-bossen trakk seg ut av forhandlingene.

– Det var veldig synd at Ståle Solbakken ikke sa ja til landslaget nå. Jeg mener NFF må betale det det koster. Om det koster åtte millioner så har de råd til det, sier Dag-Eilev Fagermo.

Solbakken bekreftet onsdag overfor VG at han hadde to møter med NFF, men at han valgte å avslutte forhandlingene.

– Jeg valgte å avslutte nå fordi jeg aldri fikk den gode magefølelsen på at det var verdt å gå videre med dette, sier Solbakken til VG.

Solbakken klaget over «vondt i magen i 14 dager» før han tok avgjørelsen. Ikke godt nok argument for at han ikke bør bli ny landslagssjef etter Per-Mathias Høgmo - som fikk sparken i høst - synes Fagermo.

KLAR TALE: Odd-trener Dag-Eilev Fagermo ber NFF ta en ny runde med Ståle Solbakken. Her fra kamp mot RBK i fjor. Til venstre Ardian Gashi. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Solbakken er en av få norske trenere som har lykkes i utlandet. Ole Gunnar Solskjær (Cardiff) og Ronny Deila (Celtic) fikk det ikke til. Og det virker som Trond Sollied er ute av det, sier Fagermo.

Han har følgende forslag: – Ta en ny runde med Solbakken. Det er større sjanse for å feile med landslaget enn FC København. Men da kan han ikke tjene halvparten som landslagstrener av det han har i FCK, sier Fagermo.

Han mener Kjetil Rekdal kan fungere helt utmerket som en midlertidig løsning inntil Solbakken har gått ut kontraktstiden i den danske storklubben som er juni 2018. Fagermo tror ikke Nils Johan Semb (toppfotballsjef) har lyst på jobben som såkalt «caretaker».

Fagermo har overhodet ikke sansen for Bob Bradley som NFF har bekreftet samtaler med. Amerikaneren med suksessrik fortid i Stabæk - men som nylig fikk sparken i Premier League-klubben Swansea - er «ikke kvalifisert» ifølge Fagermo.

– Bradley bygde sin suksess i Stabæk på å hente inn en haug med utlendinger. I Swansea måtte han klare seg med de spillerne han hadde til rådighet uten å lykkes. Derfor er det ingenting som skulle tilsi at han lykkes med landslaget hvor spillerstallen er den du får utlevert, sier Fagermo.

Han mener norsk landslagstrener er til det beste for signaleffekten. Og utdyper.

– Dette handler om kultur. Om å utvikle norske spillere, og trenere. Og da er det viktig at vi velger norsk landslagssjefen, sier Fagermo.

På spørsmål fra VG om han har fått henvendelse fra NFF om jobben som ny landslagssjef svarer han nei «med hånden på hjertet». Kjetil Rekdal avkrefter også at noen i NFF har henvendt seg til ham.

LEGENDE: Eric Gerets får de beste skussmål fra Kjetil Rekdal. Her i klær fra Marseille. Foto: Claude Paris , AP

– Alle vet om Ståle Solbakken, og alle vet om Bob Bradley. Hvem andre NFF har på listen blir bare gjetting fra min side. Det spørs hva de ser etter. Fra min tid i utenlandske klubber har jeg veldig sansen for Eric Gerets. Han har den galskapen som skal til for å løfte et lag, sier Kjetil Rekdal.



Gerets (62) spilte back på det legendariske PSV-laget sammen med Hallvar Thoresen og Ruud Gullit på 80-tallet. Som trener har han vunnet titler i Belgia, Nederland og Tyrkia. Og gjorde underverker med den franske storklubben Marseille.

– Jeg mener vi må ta et steg tilbake, og Drillos prinsipper. Vi må bygge en solid grunnmur angående det defensive. Gerets har gode kunnskaper om det. I tillegg kan han «hele pakka». Men om han har lyst er en annen sak, sier Kjetil Rekdal.

PS! Ifølge belgiske Het Nieuwsblad er det usikkert om Gerets kommer til å ta flere trenerjobben av helsemessige årsaker.