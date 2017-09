Et lag det er mulig å bli glad i - igjen

Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Aserbajdsjan 2-0) For første gang på to år så vi tegn på at Norge har noe på gang. Prosjekt Lagerbäck viste mot Aserbajdsjan at dette er et landslag det går an å bli glad i.

For om de ikke akkurat sprudlet over, så var det mye å glede seg over for en som har latt seg frustrere over det norske landslaget i lang, lang, lang tid. Norge spilte fotball, langt og kort, om hverandre, fikse kombinasjoner, gode initiativ, alle jobbet sammen, det var kollektivt press når det trengtes, det var ro da det var behov for det.

Og så har det kommet inn noen typer som dette landslaget virkelig trenger.

Farten bak

Med Jørgen Skjelvik i midtforsvaret trenger vi ikke lenger å få angst hver gang det kommer en ball over eller forbi de norske stopperne. Skjelvik løper opp det meste, han viste det et par-tre ganger mot Aserbajdsjan hva Norge har savnet de siste årene: En lynrask midtstopper, en som gir de andre trygghet.

Med Sander Berge på midtbanen blir hele fireren mer dynamisk, får flere muskler og ikke minst bedre fart. Berge, bare 19 år, kan bli så god han bare vil. Han har egentlig alt, kanskje bortsett fra litt temperament. Det var et par sekvenser mot Aserbajdsjan der Sander Berge, med litt mer tøffhet, hadde plukket enda flere baller fra motstanderen.

King jobber

Moi Elyounoussi har vært med tidligere, men han er definitivt en spiller Lagerbäck har småforelsket seg litt i. Han står for det uforutsigbare, men Elyounoussi er samtidig en som jobber hardt, en fighter. Akkurat en spiller etter svenskens hjerte.

Det interessante er også hvor mye bedre Joshua King virker å være under Lagerbäcks ledelse, hvor mye mer interessert han virker, hvor mye hardere han jobber. I går viste han vei og lagde han et lite helvete for Aserbajdsjans forsvarsspillere hver gang han hadde ballen. Kombinasjonen fart, finter og fysikk kommer du langt med. På Ullevaal fredag kveld brukte King alt samtidig, og selv om han ikke lyktes med alt så spilte han en meget god kamp. Og straffesparket han selv skaffet og satte inn etter en drøy halvtime, gjorde at det ble litt mer ro i laget.

Den andre scoringen ble tvunget fram av to spillere, en forsvarer og keeperen, hos Aserbajdsjan, etter glimrende spill av Haitam Aleesami og Mats Møller Dæhli på venstresiden, der de to delvis herjet etter pause, som Jonas Svensson og Moi Elyounoussi gjorde det før pause.

Godt kollektiv

Vi har sikkert glemt noen: Håvard Nordtveit blir tryggere med en hurtig spiller som makker i midtforsvaret, det samme gjør Stefan Johansen sentralt på midtbanen med Sander Berge. Det virket trygt, Aserbajdsjan skapte bare to målsjanser på 90 minutter, blokkene var solide på den måten Lagerbäck ønsker det: En stopper-duo som fungerer, en midtbaneduo som passer sammen, back og kant på hver side som forstår hverandre og som jobber begge veier.

Så får det heller være at duoen Sørloth/King ikke fant hverandre helt. Sørloth jobbet hardt, men samarbeidet fungerte ikke optimalt.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Lars Lagerbäck fikk sin første seier, Norge fikk sin første seier i en kvalik-kamp siden høsten 2015, hvis vi tar bort 4-1 mot San Marino. Norge holdt nullen for første gang siden 2-0 hjemme mot Finland. Det er 12 kamper siden. En ond sirkel er trolig brutt, og Lars Lagerbäck har fått mange svar.

Grunnstammen er der

Han har holdt fast ved, stort sett, de samme spillerne på de to siste samlingene. Det er sånn Lars Lagerbäck vil ha det. Nå kan han reise til Tyskland uten noe mas, der alt annet enn et større tap vil være positivt.

Men han kan gjerne ta med seg Martin Ødegaard dit. Etter oppvisningen hans på U-21-landslaget fredag, vil det ikke være feil å gi en ekstra plass til norsk fotballs aller største talent.

Han som, fortsatt, bare er 18 år.