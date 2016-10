Et forventet lag fra Høgmo

Per-Mathias Høgmo har tatt ut det laget som stort sett har spilt sammen i alle spill-sekvensene før møtet med Aserbajdsjan. Det er en forventet 11'er som stiller i Baku lørdag kveld.

Laget er Rosenborg-dominert, og det blir vanskelig å klage på manglende relasjoner hvis Norge ikke lykkes i kveld.

Hele sju av spillerne har spilt, eller spiller, i Rosenborgs kjente 4-3-3 (4-5-1)-formasjon, som også blir brukt lørdag kveld mot Aserbajdsjan.

Ole Kristian Selnæs, som hadde en svak kamp mot Hviterussland og (litt) derfor ble vraket mot Tyskland, er den som skal styre det norske spillet i kveld. Ved siden av seg får han to spillere han kjenner godt, Markus Henriksen til høyre og Per Ciljan Skjelbred (kaptein) til venstre.

Dette vil si at to av Høgmos mest betrodde menn i den forrige kvalifiseringen, Alexander Tettey og Stefan Johansen, starter på benken mot Aserbajdsjan. Laget i kveld inneholder 11 spillere som har spilt mye for klubblagene sine den siste tiden.

Det var ikke tilfelle mot Tyskland, og det var merkbart.

Det norske laget mot Aserbajdsjan i Baku i kveld: Rune Almenning Jarstein - Jonas Svensson, Even Hovland, Stefan Strandberg, Haitam Aleesami - Markus Henriksen, Ole Kristian Selnæs, Per Ciljan Skjelbred - Pål André Helland, Joshua King, Adama Diomande.