Er det de rette personene som skal vurdere om Høgmo skal fortsette?

Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) Kjetil Siem og Yngve Hallén flyttet makten fra toppfotballsjefen til styrerommet. Spørsmålet er om det var en smart løsning nå når landslagssjefens jobb skal kikkes nøye på.

Tirsdag kveld var de på plass, i god avstand bak landslagssjef Per-Mathias Høgmo, president Terje Svendsen og resten av styret hans. Den eneste som ikke var der var paradoksalt nok den eneste mannen med toppfotballerfaring, visepresident Bjarne Berntsen.

Mediehåndtering

I tillegg til Berntsen har styremedlem Turid Storhaug toppfotballerfaring med 22 damelandslagskamper. Men bortsett fra de to er det altså næringslivsledere, en statsviter og tidligere politikere som skal bedømme om det er verdt å satse videre på Per-Mathias Høgmo etter tre år som landslagssjef. Det ene styremedlemmet, Hans Olav Karde, er, etter det VG vet, i tillegg en venn av Høgmo.

Så her er det personlige bindinger, men det savnes fotballkompetanse på det høyeste nivået – og mennesker som forstår mediemekanismene, en underspilt del av jobben som landslagssjef.

Det er merkelig at ikke mediedelen av det å være øverste leder for et så profilert produkt som en A-landslagssjef i fotball for herrer, er mer vektlagt. Høgmos tre år i jobben har tydelig vist behovet for en oppussing av mediehåndteringen.

Strippet toppfotballsjef

Nils Johan Semb er toppfotballsjef i Norges Fotballforbund. Men han påpeker selv, når han får spørsmål om det, at det er styrets jobb å ansette eller sparke sjefen for A-landslaget herrer, og at han derfor ikke kan svare på spørsmål om dette. Han ble hentet til jobben, fra TV 2, i 2009, og det første han gjorde da var å sørge for at jobben som A-landslagssjef var i de hendene han mente var de tryggeste:

Drillo på kort sikt, Ståle Solbakken på lang sikt. Solbakken sa ja, så nei, da et tilbud fra Bundesliga kom, og da duoen Siem/Hallén inntok kontorene på Ullevaal stadion, var et av ønskene «mindre makt til toppfotballsjefen».

Det ble tydeliggjort da Drillo ble sparket og Per-Mathias Høgmo ansatt. Semb fikk vite om Drillo-sparkingen av Drillo selv, mens Semb var på ferie. Og selv om Semb er ansvarlig for de aldersbestemte landslagene, var han uvitende da Tor Ole Skullerud ble flyttet fra U-laget og opp som Høgmos assistent på A-laget den første høsten.

All makt til presidenten

I tillegg var det helt uaktuelt for Siem/Hallén å vurdere Sembs favoritt til stillingen som A-landslagssjef, Ståle Solbakken. Og Per-Mathias Høgmo ønsket å rapportere direkte til presidenten, ikke til toppfotballsjefen.

Yngve Hallén hadde ikke noe imot det, og Nils Johan Semb fikk innskrenket makt fra høsten 2013. Nå har Semb i praksis ansvaret for landslagssjefene på aldersbestemte lag, pluss kvinnelandslaget.

Håndteringen av Roger Finjords periode som landslagssjef for kvinnene, kan ikke kalles en suksess. Og selv om han nå har mindre innflytelse på A-landslaget, er det der Semb ofte befinner seg.

Semb burde dermed vært i Kasakhstan med U-21-landslaget denne uken hvor han har et reelt ansvar, og ikke på Ullevaal med A-landslaget. Men på mange måter er Høgmo landslagssjefen som burde være toppfotballsjef og Semb det motsatte.

Sportslig suksess

Men i øyeblikket kan det – i hvert fall delvis – kalles en sportslig suksess det som er Sembs ansvarsområde, der både U-16, U-18 og U-21-landslagene har gått videre fra sine puljer og kan komme til EM-sluttspill. Kvinnelandslaget er allerede klare for EM.

A-landslaget, derimot, har motvind, og jeg vil anbefale fotballpresident Terje Svendsen og hans styre å bruke folk som Jan Åge Fjørtoft, Rune Bratseth, ja gjerne Tor-Kristian Karlsen (sportsdirektør i Maccabi Haifa) også, i tillegg til toppfotballsjef Semb, folk som kjenner internasjonal toppfotball, som rådgivere og pådrivere i vurderingen av hva Per-Mathias Høgmo har fått til, og om det er verdt å satse videre på.

Og eventuelt hvem som kan være rett mann for Norge i årene som kommer, hvis konklusjonen blir at det ikke er Per-Mathias Høgmo.

For der trengs det kjennskap til internasjonal fotball. Det er ikke nødvendigvis like viktig med erfaring fra næringslivet.