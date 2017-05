En ukjent mann, men verd forsøket

Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) Kanskje var det derfor Lars Lagerbäck ventet til det siste med å gi ut troppen: Han sparte overraskelsen til slutt – den 195 centimeter høye norsk-amerikanske spissen Bjørn Maars Johnsen (25).

Hvem?

Det har vært overraskelser i landslagstropper tidligere også, som da den eneste andre svensken som har vært norsk landslagssjef, Tord Grip, tok ut spissen Glenn Holm i en landslagstropp i 1988. Holm hadde fortsatt ikke spilt en seriekamp for Moss. Men Grip tok sjansen likevel, fordi han hadde sett «noe»i treningskampene den vinteren.

Det var bom. Men du må ta noen sjanser. Glenn Holm blir stadig minnet på dette, og er det er på et vis hans «claim to fame».

Så skadelig var det ikke.

Dan Eggen

Drillo hadde en tendens til å komme med overraskelser, men han skal slite med å nå opp til Lagerbäcks uttak av Maars Johnsen og Grips uttak av Glenn Holm. Han er likevel ganske nær. For da Drillo offentliggjorde VM-troppen i 1994, sparte han de fire siste til noen dager etter de 18 første. Blant de fire, dukket navnet «Dan Eggen» opp, en midtstopper som spilte i dansk fotball, men som ikke mange nordmenn kunne mye om.

Drillo tok ham inn, og selv om Eggen ikke spilte under VM 1994, fikk han kamper både i VM 1998 og i EM 2000. Det er faktisk kun Henning Berg, Stig Inge Bjørnebye, Roar Strand, Erik Mykland og Kjetil Rekdal som var med i alle Norges mesterskapstropper fra 1994 til 2000 – i tillegg til Dan Eggen.

Så har du uttaket av Ulrik Yttergård Jenssen for et år siden, uten at han hadde spilt en A-kamp på klubbnivå, og også litt uttaket av Martin Ødegaard da han bare var 16 år, samt noen mindre kjente keepere som har vært innom tropper, men uttaket av Bjørn Maars Johnsen er nok en god nummer to over overraskelser, bak Glenn Holm.

Ikke sett live - spesielt

Og det spesielle er at hverken landslagssjef Lars Lagerbäck eller hans assistent Per Joar Hansen har sett Maars Johnsen live. Det trenger nødvendigvis ikke å gjøre noe, det er mest for integriteten din at du bør ha vært til stede for å se spillerne, men det er like fullt uvanlig.

Men Lagerbäck og Hansen fikk ideen etter at Joshua King meldte «for-forfall», og de trengte en spiss til. Og da Lagerbäck hadde sett nok til at han ble interessert, så måtte han sjekke om Maars Johnsen faktisk har dobbelt statsborgerskap, og dermed kan spille for Norge.

Det fikk han bekreftet.

Bjørn Maars Johnsen har vært nevnt i landslagsdiskusjonen tidligere, av VG for Drillo i 2013, så totalt ukjent er han ikke. VG var til og med og besøkte spilleren mens han var i bulgarsk fotball. Og landslagssjefen har sett han såpass mye på TV og dvd at han tok sjansen.

Og det er ikke noe galt med det. Maars Johnsen har hatt en god sesong i skotske Hearts, med fem scoringer og fire assists, og på den måten Lagerbäck liker å spille på, med noen lange oppspill, er Maars Johnsen sterk, god til å holde på ballen, og han kan være et oppspillspunkt som kanskje har vært litt savnet de siste årene.

FOTBALLJOURNALIST: Knut Espen Svegaarden er landslagskommentator og fotballjournalist i VG. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Må ikke slaktes

Så gjenstår det å se om han tar nivået. Det vet verken Lagerbäck, Maars Johnsen eller VG. Men vi vet at det er lite å tape på å prøve spillere når kampene strengt tatt ikke betyr stort.

Og historien har vist at det er spillere som løfter seg, selv fra lavere divisjoner, når de kommer på landslaget.

For Lars Lagerbäck jakter på spillere med glød og entusiasme, litt som i det islandske landslaget han hadde, eller gjerne Nord-Irland i sist VM.

I svære Bjørn Maars Johnsen håper han å ha funnet en kriger.

Det skader ikke å prøve.

Viser det seg at Maars Johnsen faller gjennom, så skal i hvert fall ikke jeg slakte Lagerbäck for forsøket.