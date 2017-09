EM-håpet i tynn tråd etter trist U21-kveld

DRAMMEN (VG) (Norge U21 – Israel U21 0-0) De som søkte til Marienlyst stadion for en norsk fotballopptur, må reise hjem i skuffelse.

Landslagssjef Lars Lagerbäck, assistent Per Joar Hansen og den pressede toppfotballsjefen Nils Johan Semb var blant de som var på plass på de glisne tribunene for å se om Martin Ødegaard og de andre ungguttene kunne kaste litt lys over en ellers mørk norsk landslagshverdag.

Men etter en trist og sjansefattig hjemmekamp mot Israel ser situasjonen like mørk ut. U21-landslaget står med ett poeng etter tre kamper i EM-kvalifiseringen, har allerede seks poeng opp til Irland og Kosovo – og har ennå ikke møtt storfavoritt Tyskland.

Det skal dermed godt gjøres å havne på en av de to øverste plassene i gruppen, som gir henholdsvis direkte EM-plass og play off.

Les også: Lagerbäck mener Ødegaard ikke er kvalifisert for A-landslaget

U21-landslagets håp om EM-spill ble stemplet som «nærmest utopiske» etter sjokktapet borte mot Kosovo forrige uke. Og den første omgangen på Marienlyst ga ingen tydelige tegn til umiddelbar bedring.

En sedvanlig elegant, men noe frustrert Martin Ødegaard kom stadig lengre ned i banen for å prøve å hente ballen og styre kampen, men han lyktes ikke med å komme seg i farlige posisjoner.

Den mest aktive av de rødkledde ungguttene var, før pause, høyrekant Rafik Zekhnini. Den ferske Fiorentina-spilleren brukte det imponerende rykket sitt til å skape flere farlige situasjoner, men det ble aldri det helt store ut av det – enten fordi han var for unøyaktig i avslutningen, eller fordi lagkameratene ikke maktet å forvalte innleggene hans godt nok.

Les mer: Ødegaard-spørsmål splitter ekspertene

Om den første omgangen var lite oppløftende, var den andre direkte søvndyssende. De norske angriperne var ikke i nærheten av å skape en stor målsjanse; Zekhnini, som var et friskt pust før pause, forsvant fullstendig, og Ødegaard klarte sjelden å gjøre seg spillbar i truende områder.

Den Heerenveen-utlånte 18-åringen stod bak andreomgangens eneste tilløp til målsjanse da han tråklet seg ned til dødlinjen, men innlegget hans langs bakken trillet forbi Israel-målet uten at noen rødkledde spillere var i nærheten.

Saken oppdateres!