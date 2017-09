Elyounoussi annonsert for aserbajdsjansk klubb fra benken

Tarik Elyounoussi (29) er klar for aserbajdsjanske Qarabag. Det ble annonsert mens han satt på benken under Norge-Aserbajdsjan.

Tarik Elyounoussi forlater dermed greske Olympiakos. Qarabaq bekrefter dette på Twitter. Det dreier seg om et lån.

Følg Norge-Aserbajdsjan her

Qarabaq spiller i Mesterligaen etter at de slo ut FC København og Ståle Solbakken i play off. Dem er i gruppe med Roma, Chelsea og Atletico Madrid.

Kantspilleren startet den pågående landskampen på benken mot flere av sine nye lagkamerater. Overgangen kommer på et noe overraskende tidspunkt.

Les også: Joshua King slakter norske fotballeksperter

Ikke bare fordi at den blir offentliggjort midt under en landskamp hvor han er innbytter, men også fordi at overgangsvinduet stengte i store deler av Europa ved midtnatt til fredag.

Husker du da Elyounoussi fikk slakt?

29-åringen har vært ryktet bort den siste tiden. I VG-intervju tidligere i uken sa han dette:

– Det har vært noe interesse nå de siste dagene. Litt fra overalt egentlig, sa Elyounoussi til VG.

Les mer: Tarik forbløffet over fetter «Moi»

Olympiakos skiftet trener fra portugiseren Paulo Bento til albaneren Besnik Hasi. Elyounoussi kom senere tilbake grunnet en forlenget ferie og ble også fort skadet etter trenerbyttet.

– Han sa at ettersom jeg hadde kommet for sent inn, og at han ikke visste så mye om meg, så var jeg ikke et førstevalg. Han ba meg vise meg frem når jeg fikk muligheten, forklarte Elyounoussi her om dagen.

Så du? Gedigen nedtur for U21

Østfold-gutten var ikke i troppen til noen av grekernes seks første kamper.

29-åringen har også spilt i Fredrikstad, Rosenborg, Hoffenheim, Heerenveen og Lillestrøm. Han har ni mål på 43 landskamper.

PS! Tarik er fetter til Mohamed Elyounoussi som startet kampen som venstrekant.