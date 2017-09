Eksperter langer ut mot Ødegaard-vraking: – Veldig merkelig

Martin Ødegaard (18) får fortsatt ikke være med på A-landslaget. Flere eksperter rister på hodet av landslagssjefens valg.

Lars Lagerbäck forteller at Ødegaard «er veldig nær et A-landslag og har kvaliteter i dag som gjør at han definitivt kunne vært med i troppen». Likevel velger han, ut fra «helhetssituasjonen», nok en gang å vrake Heerenveen-unggutten.

– Dette er veldig overraskende og veldig merkelig. Jeg kan ikke se en eneste god grunn til å utelate Ødegaard fra denne troppen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen og utdyper:

– Han er i fantastisk god form, leverer varene for et godt lag i en god liga, og har kvaliteter ingen andre norske spillere har.

Riise: – Skandale

Mats Møller Dæhli er ute av den norske landslagstroppen på grunn av skade. Det førte til at de fleste forventet å se Ødegaard komme inn som erstatter. I stedet kan det se ut til at Lagerbäck har valgt Rosenborg-vingen Pål André Helland for å kompensere for Dæhlis fravær.

– Når jeg ser et par av de navnene som er tatt ut på midtbanen nå, så kan jeg ikke fatte hvorfor Ødegaard ikke er med, sier Mathisen, uten å ønske å utdype hvilke navn han reagerer på.

Han er ikke den eneste som reagerer. Det gjør nemlig også snakkesalige John Arne Riise på sin Twitter-profil. Han kaller Ødegaard-vrakingen en «skandale»:

Den tidligere Liverpool-profilen begynner å lure på om det er ugler i mosen:

Tjærnås: – Vondt for å forstå

Fotballekspert Lars Tjærnås, som i Aftenposten mandag ga uttrykk for at Ødegaard fortjente å bli tatt ut, stusser også over Lagerbäcks avgjørelse.

– Jeg mener han burde vært med. Delvis er han god nok, delvis er det en kamp mot San Marino jeg mener hadde passet ham perfekt, sier Tjærnås til VG.

Han har fulgt Ødegaard tett og mener det er vanskelig å forstå vrakingen.

– Jeg har sett fire av kampene hans denne høsten i Nederland og har vondt for å forstå at han ikke er kvalifisert til A-troppen og -laget, sier Tjærnås, som samtidig forsøker å sette seg inn i Lagerbäcks tanker:

– Hvis Lagerbäck likevel hadde tenkt til å bruke ham lite, er det bedre at han spiller 90 minutter mot god motstand på U21-landslaget.

Det norske A-landslaget skal spille sine to siste kamper for året: Først borte mot San Marino den 5. oktober, så hjemme mot Nord-Irland den 10. oktober. Kampene er resultatmessig ubetydelige ettersom Norges VM-muligheter er borte for lengst.