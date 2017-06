Ekspertenes angrepsråd til Lagerbäck: Velg disse to

ULLEVAAL (VG) Til sin første hjemmekamp som landslagssjef har Lars Lagerbäck (68) nesten førsteelleveren klar, men er usikker på angrepet. Ekspertrådet blir å komponere en norsk versjon av «Little & Large».

Som John Toshack («Large») og Kevin Keegan («Little») var for Liverpool i klubbens fineste dager, råder også VGs ekspertpanel landslagssjefen til å gå for en liten og en stor:

Vesle, kjappe Tarik Elyounoussi (29) – og kraftige, sterke Alexander Søderlund (29) i VM-kvalifiseringsoppgjøret mot Tsjekkia lørdag kveld.

– Beste paret



– Jeg tror de utfyller hverandre best, og derfor er det beste paret. I måten Lagerbäck ønsker å spille på, trenger vi to spisser som er ulike, som utfordrer ulike rom og som også kan kombinere spill med hverandre. Da mener jeg de to er best til akkurat de tingene. Det er heller ingen ulempe at begge har blitt matchet i tøffe ligaer gjennom sesongen, sier Aftenpostens fotballskribent og tidligere topptrener Lars Tjærnås.

– Begge er gode i presset og «signalspillere»; at de er gode førsteforsvarere løper mye og setter press på motstanderen. Du har en som er god feilvendt og i boks i Søderlund og en som er god bakromsspiss, resonnerer Tom Nordlie, NRK-ekspert og Skeid-trener.

UTFORDRERNE: Bjørn Maars Johnsen (til venstre) og Ohi Omoijuanfo sammen på landslagstrening denne uken. Til høyre Mohamed Elyounoussi. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Jesper Mathisen i TV 2 – på plass i Oslo for å følge landslaget – garanterer for at Søderlund starter på topp.

Og mener det er riktig å «pare» ham med Tarik Elyounoussi fremfor de to debutantene – Eliteseriens toppscorer Ohi Omoijuanfo (23) og den halvt amerikanske jokeren Bjørn Maars Johnsen (25).

– Ja, det synes jeg. Tarik har hatt en god sesong nede i Olympiakos og har ferdigheter som bør kunne passe Søderlund godt, sier Mathisen.

Elyounoussi startet som kantspiller i Lagerbäcks debutkamp mot Nord-Irland, men siden den gang har svensken åpenbart endret mening om Hellas-proffen (pluss at Joshua King er blitt skadet), selv om Lagerbäck fortsatt mener Elyounoussi er «fullt brukelig som midtbanespiller».

LAGERBACKS SPISSBAROMETER: Alexander Toft Søderlund Høyde/vekt: 187 cm/91 kilo Landskamper/mål: 27/1 Klubb: St. Etienne Form: Spilte fire av serieåtter St. Etiennes ti siste seriekamper – kun én fra start. Ingen scoringer. Ett ligamål på hele sesongen. Tarik Elyounoussi Høyde/vekt: 172 cm/66 kilo Landskamper/mål: 41/9 Klubb: Olympiakos Form: Spilte åtte av ligamester Olympiakos’ ti siste seriekamper – seks fra start. Ett mål på disse kampene. Fire ligamål på hele sesongen. Bjørn Maars Johnsen Høyde/vekt: 195 cm/82 kilo Landskamper/mål: 0 Klubb: Hearts Form: Spilte ni av seriefemmer Hearts’ ti siste seriekamper – fem fra start. Ingen scoringer. Fem ligamål på hele sesongen. Ohi Omoijuanfo Høyde/vekt: 187 cm/86 kilo Landskamper/mål: 0 Klubb: Stabæk Form: Spilt ti av Stabæks ti siste seriekamper – alle fra start. Seks mål på disse kampene. Ni ligamål på hele sesongen.

– Vi har jobbet alle treninger med han som forward (spiss), sier Lagerbäck.

– Jeg var jo kant sist match, men har spilt spiss på landslaget tidligere, så det er en posisjon jeg kjenner. Det går fint. Jeg trives som spiss, vurderer Tarik Elyounoussi selv.

– Vanskelig å spille mot



I Olympiakos blir han oftest brukt som ving i 4-2-3-1. På landslaget tilbyr han noe helt annet enn de andre «bamsene» i troppen til Lagerbäck.

– Det er vanskelig å spille mot sånne som meg. Det kan du spørre Tore (Reginiussen) og de andre om. En bevegelig, liten spiller rundt seg er ikke så lett å forholde seg til. Så det kan være en fin kombinasjon, fortsetter Elyounoussi.

Lars Tjærnås påpeker at poenget med spisspar i 4-4-2 er at «1+1 må bli litt mer enn 2».

– De må gjøre hverandre bedre i spillet uten ball ved å angripe ulike rom så godt timet at de skaper plass for hverandre. Også må de gjøre hverandre bedre med ball ved at de kan kombinere småspill eller gjennombrudd i undertall mot forsvarere, mener Tjærnås.