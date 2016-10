Ekspertene mener det er slutt for prosjekt Høgmo

OSLO/BAKU (VG) (Aserbajdsjan - Norge 1-0) Begeret rant over for flere av ekspertene på Twitter da Norge gikk på en kjempesmell borte mot Aserbajdsjan. De krever at han gir seg - umiddelbart.

– Slutt. Vi taper i Aserbadsjan. Prosjekt Høgmo er over, skriver Viasat-ekspert Morten Langli på mikrobloggtjenesten.

– Veldig spent på Høgmo nå. Skal vi for første gang høre han strekke hendene i været? Si det som det er? Dette kan ikke pakkes inn, melder TV 2-kommentator Kasper Wikestad, og følger opp med en nådeløs dom:

– Når det er sagt; dette bør ha vært Høgmos siste kamp som norsk landslagssjef. Ikke innfridd på noen områder på tre år i stolen.

Dommen er også nådeløs fra Aftenposten-spaltist og Brann-speider Lars Tjærnås.

«Hører jeg en bokstav om at det var vanskelig bane etter kampen nå får jeg problemer med å holde på maten.Vi tapte fordi vi ikke dugde. Basta», skriver han.

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker skriver følgende:

– Høgmo ved veis ende. Ingen klare kandidater til å overta. Meget dårlig kveld for norsk fotball.

Høgmo: – Ikke tid for den type spørsmål nå



TUNG KVELD: For Norge og landslagssjef Per-Mathias Høgmo i Baku. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

For null poeng og null mål på to kamper er fasit for Norge så langt i VM-kvalifiseringen. Mot Aserbajdsjan i kveld dominerte Høgmos menn den første omgangen, men slet med å skape sjanser mot hjemmelaget i den andre.

Landslagssjefen møtte opp på pressekonferansen i Baku hvor de kritiske spørsmålene haglet. Én journalist lurte på om Høgmo leder Norge mot Tjsekkia i november.

– Det er ikke tid for den type spørsmål, men det gjør jeg, svarer Høgmo, før TV 2s journalist spør Høgmo «hvorfor han er rett mann til å lede landslaget videre».

– Vi er veldig skuffet over resultatet. Og jeg akter ikke å gå inn i den type diskusjoner akkurat nå, sier han, og var tydelig frustrert over sjanseuttellingen.

Må vurdere hele ledelsen



Stabæk-nestor Ingebrigt Steen Jensen vil ikke hive seg på masseslakten han venter kommer nå.

- Å tape borte mot Aserbajdsjan holder selvfølgelig ikke mål, men de er ok fotballspillere, de kan spille fotball, de var godt organisert, de kan vinne i lufta og det var en rar bane. Det er jo ikke ufattelig at Norge taper selv om Aserbajdsjan er ranket som nummer 133 i verden, det er ikke som om Norge skulle tapt herrestafetten over 4x10 kilometer mot Sri Lanka, sier Jensen.

På den annen side er han helt klar på at det må forandringer til.

- Jeg forstår kritikken som vil komme. De som har med dette å gjøre må vurdere om hele ledelsen må gå, fra Nils Johan (Semb) til Per-Mathias (Høgmo). Om Ståle Solbakken er klar, så er det det vi må gjøre nå, sier Jensen til VG.



Veldig skuffet

EKSPERT: Lise Klaveness. Foto: Line Møller , VG

NRK-ekspert, og tidligere landslagsspiller, Lise Klaveness hadde en god følelse før kampen, etter kampen er hun veldig skuffet. Hun tror det er på tide å bytte ut Høgmo.



– Hva er alternativet? Det er ikke vits å sparke noen bare for at noen må gå. Men for første gang på lenge tenker jeg at tiden kanskje er inne? For når det ikke funker så handler det om selvtillit og tro, sier Klaveness til VG.



Hun mener Aserbajdsjan er på nivå med et middels Tippeligalag. I 2. omgang så hun et norsk lag som fikk panikk. Hadde de ikke fått panikk, tror hun det hadde kommet en norsk scoring.



- Når man ikke har troen lenger så er det kanskje på tide å byttetrener? Skal vi bytte trener, så må vi gjøre det tidlig i kvalifiseringen, så det er mulig å snu, sier Klaveness.



Nordlie vil ha knallhard evaluering

I VGTV-studio var ekspert Tom Nordlie «trist og lei seg». Han hadde en rar følelse da dommeren blåse av kampen, synes kvalik-starten var «dritkjip», og konkluderte med at Aserbajdsjan til slutt vant fortjent.

Den mangeårige fotballtreneren ville ikke gå inn på en diskusjon om Høgmo er rett mann for det norske landslaget.

– Etter Tsjekkia-kampen (i november) bør det komme en knallhard evaluering. Jeg mener det skal være en ærlig evaluering ut i fra hvordan det opptres på banen og poengene de siste to kampene, sier Nordlie.

– Hadde sagt takk for kaffen



I MAX-studio satt både Kjetil Rekdal og Bengt Eriksen. Sistnevnte mener han ikke hadde fortsatt hvis han var Per-Mathias Høgmo selv.

– Høgmo er arbeidsleder for den gjengen her som ikke presterer, og hvis jeg hadde vært arbeidsleder for en gjeng som ikke presterer, så hadde jeg sagt takk for kaffen, sier han.