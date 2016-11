Ekspert om Høgmos etterlønn: – NFF kom i en tvangssituasjon

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner stusser over at NFF ender opp med å betale full lønn til Per-Mathias Høgmo (56) ut kontraktstiden.

Han mener det hadde vært naturlig med en klausul i kontrakten som gjorde at NFF kunne ha kjøpt seg ut til en lavere pris ved sviktende resultater.

– NFF har kommet i en slags tvangssituasjon. De måtte gjøre noe. Det var ikke Høgmo som måtte gjøre noe. NFF må nok betale for ikke å ha tatt dette med i betraktningen da de inngikk kontrakten, sier Kjenner til VG.

REAGERER: Advokat Gunnar-Martin Kjenner mener Høgmo satt med de beste kortene da partene skulle forhandle sluttavtale. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Høgmo er ferdig som landslagssjef, men er sikret full lønn ut 2017. Høgmos årslønn ligger på rundt fire millioner kroner.

Les også: Høgmo ferdig som landslagssjef



Lise Klaveness er advokat og tidligere landslagsspiller i fotball. Hun mener full lønn ut kontraktsperioden må bety at Høgmo har fått beskjed om å gå.

– Jeg oppfatter at de prøver å si at de er blitt enige, men det fremstår som om han ikke trekker seg frivillig. Som advokat oppfatter jeg full etterlønn som at de vil at han skal slutte. Om han har trukket seg, så er det helt krise om han får full lønn ut kontraktstiden. På den annen siden, det er «fair» at han får avkortning i lønn om han får jobb et sted. Der har forbundet gjort en god avtale.

Les også: Høgmos etterlønn vekker reaksjoner

– Har krav på beløpet



I ordlyden fra NFFs pressemelding heter det at «Per-Mathias Høgmo og NFF har i fellesskap blitt enige om at Høgmo slutter som norsk landslagssjef». Dette ble også presisert av kommunikasjonssjef Yngve Haavik da ble sagt at Høgmo tok initiativ til samtalene.

– Det er veldig enkelt. Vi har en kontrakt, et arbeidsrettslig forhold, hvor han har krav på å stå i stilling ut 2017 og det er helt normalt at man da har en sluttavtale knyttet til det. Og her har vi regulert en avtale, dersom han får en ny jobb innen idretten, avkortes godtgjørelsen fra NFF. Sånn at han har ikke fått noe i tillegg til det han rettmessig har krav på i kontrakt med NFF, svarer Svendsen på spørsmål om hva som er grunnen til at Høgmo får lønn ut kontraktstiden.

Artikkelen fortsetter under videoen

Som VG skrev mandag hadde Høgmo ingen avtale om sluttvederlag i kontrakten, men en uoppsigelig kontrakt sikret Høgmo økonomisk.

– Det tyder på at de har en kontrakt som er uoppsigelig, og da har han krav på lønn ut den avtalte tiden. Hvis han ikke har misligholdt avtalen, så har han krav på det beløpet, sier Kjenner, som har forhandlet landslagssjefskontrakter for både Nils Johan Semb og Drillo.

Les også: Reagerer på behandlingen av Høgmo

Han mener NFF satt med dårlige kort på hånden slik han tolker Høgmo-kontrakten.

– Det er ikke uvanlig med et resultatkrav, og en avtale om hva som skjer om man ikke når forventet resultater, for eksempel at man må gå med ett års eller et halvt års etterlønn, sier Kjenner – og synes det er rart at NFF ikke har hatt en slik klausul.

– Ja, jeg synes nok det, sier han.

– Hva hvis Høgmo selv ville si opp avtalen?

– Han kunne ikke sagt opp han heller. Da måtte han ha gått til forbundet, og så måtte man forhandlet om en sluttavtale. Men da hadde han hatt dårligere kort. Den som ber om en forhandling sitter ofte med de dårligste kortene, men ikke alltid. Hvis man har gjort det veldig bra, kan man både be om høyere lønn eller en lengre kontrakt.

Artikkelen fortsetter under videoen



Kjenner sier at NFF og Høgmo står helt fritt til å avtale hva som helst.

– Det er full mulighet til å gjøre en endringsavtale. For eksempel kunne han ha sagt at han ikke vil ha noe mer penger, sier Kjenner.