ULLEVAAL STADION (VG) Martin Sjögren (39) har gjort gullintervjuer i dusjen. Og ifølge Aftonbladets ekspert er han mannen som kan gjøre Ada Hegerberg (21) og det norske landslaget enda bedre.

«Wow», var Kristoffer Bergströms – Aftonbladets ekspert på kvinnefotball – reaksjon da VG ringte for å spørre om Martin Sjögren.

– Norge skal være stolte. Det er bare å gratulere, dere har fått den beste treneren i Sverige, mener Bergström.

Han sier at de fleste forventet at han skulle ta over landslagsjobben i Sverige etter Pia Sundhage for en måneds tid siden. I stedet dukket han opp ikledd norsk landslagstøy i konferanserommet på Ullevaal stadion mandag.

Der nevnte Sjögren en spiller da han ble spurt om hvilke typer han så for seg å bygge opp laget rundt.

– Vi vet jo at vi har en spiller som er blant Europas største stjerner i Ada (Hegerberg), og det finnes andre som er på det absolutt høyeste nivået i Europa, påpeker den nye landslagssjefen overfor VG.

En mann som har gjort gullintervju i dusjen, og som svenskene beskriver som et «vinnerlodd» for Norges kvinnelandslag.

– Det han har gjort med Linköping er utrolig. Med mye mindre budsjett og en liten tropp på 15-16 spillere skapte han et gullag, forteller Bergström.



Mener Hegerberg kan bli bedre

SVENSK JOURNALIST: Kristoffer Bergström i Aftonbladet. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Bergströms kollega i Aftonbladet, Petra Thorén, meldte i et TV-intervju at «Norge har trukket vinnerloddet».

Sjögren får mye skryt for hvordan han fostrer frem talenter.

– Det er bare å se på Pernille Harder. Hvem var hun for tre-fire år siden? Hun var den beste spilleren i svensk serie forrige sesong, og kanskje en av verdens beste spillere. Hun takker Martin for fremgangen, sier Bergström om den danske landslagsprofilen.

– Det er forskjell på klubb- og landslag, men jeg kan ikke se noen som er bedre på detaljer. Sånn sett kan Ada Hegerberg også bli bedre med Martin som trener. Han bruker ekstra tid med stjernene. Han lar de vokse, prøve og feile.

Godt nytt for Hegerberg, som allerede har blitt kåret til Europas beste fotballspiller.

– Det er klart de spillerne blir viktige, men den nærmeste tiden skal jeg jobbe med å finne hvilken dynamikk som fungerer best, sa svensken om «stjernestammen» i laget en snau halvtime etter å ha blitt presentert som norsk landslagssjef.

LSK-Knudsen: – Uten grep blir vi en C-nasjon

Sjögren blir presentert på Ullevaal stadion:

Gull-intervju i dusjen



Sjögren fremsto svært rolig og reflektert i møte med pressen på Ullevaal. Den roen kom til uttrykk i et gull-intervju etter forrige sesongs triumf med Aftonbladet.

– Jeg gjorde et TV-intervju med han. Så kom spillerne hans og kastet han i dusjen. Han fortsatte intervjuet like rolig – i dusjen – og pratet om at «vi har gjort en bra sesong», sier en lattermild Bergström, og legger til:

– Han er helt uhørt iskald.

Kjenner norsk fotball

Sjögren har hatt suksess som trener i kvinnefotballen i Sverige, med seriegull både i Malmö og Linköping. 39-åringen mente jobben som ligger foran ham som norsk landslagssjef ligner på jobben han gjorde i Linköping:

Forsøke å gjøre noe som er «bra» til «virkelig bra», med VM 2019 som overordnet mål.

– Jeg kjenner norsk landslagsfotball godt. Litt ekstra godt nå ettersom jeg har hatt Kristine Minde i Linköping, sier Sjögren.

39-åringen beskriver intervjuprosessen som profesjonell.

– Jeg har vært her tre ganger på intervju. Jeg har hatt ulike oppgaver og caser som jeg har presentert for Nils Johan (Semb) og andre representanter, forteller svensken.

Semb påpeker overfor VG at Sjögrens navn dukket opp tidlig i prosessen, og at de raskt fikk gode referanser på ham fra flere hold.

