Eggen om Hellands trønderutspill: – Snakk mindre, spill mer!

SANDVIKA/BAKU (VG) Pål André Helland (26) jubler for landslagets Rosenborg-grep før skjebnekampen i Aserbajdsjan. Sjefstrønder Nils Arne Eggen (75) er enig, men gir likefullt RBK-stjernen en verbal kilevink.

En trønderbataljon med fem mann fra start i 4-3-3-formasjon er landslagssjef Per-Mathias Høgmos sannsynlige grep når VM-drømmen skal gjenopplives lørdag.

– Jeg tror vi må stikke fingeren i jorda i norsk fotball og si at vi aldri kommer til Champions League eller mesterskap med elleve individualister som er bedre enn motstanderen. Vi må være et lag. For å sitere Nils Arne Eggen: Vi bør ha godfotteorien i flest mulig situasjoner, sier Helland til VG på pressetreff i Sandvika etter å ha blitt drillet som ving på landslagstreningen både i går og i dag.

– Det er jo jeg som har skapt det der, så det klart at jeg er enig i det! Man må fokusere på kollektivets premisser, sier nettopp Eggen til VG på klassisk vis når vi ringer den tidligere RBK-treneren.

Etter å ha åpnet samtalen med å forklare at det egentlig er umulig å kommentere en startoppstilling ettersom «utfallet i lagspill avhenger av et utall relasjoner», fastslår 75-åringen at det måtte bli utskiftninger etter 3-0-tapet for Tyskland for en måned siden.

– Dette uttaket høres spennende ut med gode relasjoner, sier Eggen.

Jonas Svensson blir høyreback bak Helland, mens Ole Selnæs styrer den helt nye midtbanen med Markus Henriksen til høyre og Per Ciljan Skjelbred til venstre. Fra lagoppstillingen ellers har keeper Rune Jarstein og midtstopper Stefan Strandberg fartstid i bartebyen.

– Vi er vokst opp i den måten å spille på, og vet hva vi kan forlange av de andre og hvilke styrker de andre har. Vi er vant til å vinne, også titler, og det tror jeg er gunstig. Også kjenner vi hverandre, sier Helland før han smilende legger til:

– Det sies at det er typisk norsk å være god. Da pleier jeg å si at det er typisk trøndersk å være best.

Ny trønder driller



Per-Mathias Høgmo, som selv hadde et kort opphold som trener i nettopp Rosenborg, forklarte på pressekonferansen onsdag med det ventede laguttaket med favorittordet relasjoner.

– Norsk fotball er preget av RBK i mange år. De har en sterk kultur, og mange av dem har etablert seg internasjonalt. Det er ikke tilfeldig at så mange har erfaring fra Rosenborg, sier Høgmo, som i dag testet nok en trønder i form av Alexander Sørloth som spiss i Joshua Kings skadefravær på dagens trening.

Eggens plan

Nils Arne Eggen sier han tror på seier i Baku. Mest spent er han på hvordan midtstopperparet Strandberg / Even Hovland klarer seg. Mens den gamle læremester regner med at «den trioen på midtbanen bør klare seg godt».

– De har relasjoner. Og Henriksen har litt muskler, mens Selnæs har blitt bedre og bedre til å bruke musklene sine. Hele poenget er at man må gå ut med så mye trøkk at Aserbajdsjan blir satt under press. Dette er jo et lag vi må kunne slå både hjemme og borte.

– Helland mener det er typisk trøndersk å være best?

– Jeg skal gi ham et godt råd: Snakk mindre og spill mer, sier Eggen om den skadeforfulgte vingen - før VGs oppfølgingsspørsmål faller i helt middels jord hos 75-åringen.

– Kan du utdype det?

– Spar meg. Alle skjønner det, bortsett fra deg, for du er vel oppegående, er du ikke?

Norges trolige lag (4-3-3): Rune Jarstein – Jonas Svensson, Even Hovland, Stefan Strandberg, Haitam Aleesami – Markus Henriksen, Ole Kristian Selnæs, Per Ciljan Skjelbred – Pål André Helland, Joshua King (Alexander Sørloth), Adama Diomande

PS! Kampen sendes på Max. Avspark lørdag klokken 18.00.