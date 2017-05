Edvard (16) har Gerrard som trener: – Han ser ikke ekte ut

GARDERMOEN (VG) Livet smiler for Edvard Sandvik Tagseth (16). Han spiller et historisk EM, får råd av Martin Ødegaard og trenes av Steven Gerrard i Liverpool.

– Jeg smilte godt da jeg så det i avisen. Han har vært forbildet mitt siden jeg var liten guttunge. Han har trent oss et par ganger nå og er en veldig bra trener, sier Tagseth til VG, med Gardermoens største smil om munnen.

Her er Norges EM-program Norge deltar i gruppe B, der de må ende blant topp to for å ta seg til kvartfinale. 4. mai: England – Norge 3-1 7. mai: Nederland – Norge 2-2 10. mai: Ukraina – Norge Totalt består EM av fire grupper og 16 lag. Spania, Frankrike og England er blant favorittene.

«Eddi» er førstereisgutt med det norske G17-landslaget, som spiller sitt første EM i historien. Men reising er intet nytt for ham; 16-åringen har allerede rukket å besøke 15 land – alt fra Abu Dhabi til Sør-Korea – i forbindelse med reiser med Liverpool og aldersbestemte landslag.

Lysluggen signerte for favorittklubben Liverpool i august 2015. Siden har han pendlet mellom Frosta i Nord-Trøndelag til Liverpool, der han trener med U18-laget to uker i måneden. Fra sommeren av, når han er ferdig på ungdomsskolen, skal han bo på Merseyside og være en fast del av klubbens U18-lag.

– Det er vanskelig å beskrive hvor mye jeg gleder meg. Hele livet mitt har jeg drømt om å spille for Liverpool. Når du får sjansen til å gjøre det, så er det vanskelig å si nei, sier Tagseth.

Som om han ikke gledet seg nok fra før, bekreftet Liverpool forrige uke at klubblegenden Steven Gerrard tar over som hovedtrener for U18-laget. Den unge trønderen har allerede rukket å få noen økter med den tidligere midtbanestjernen.

– Jeg sto jo og glanet på ham i noen minutter for å se om han var ekte. Du må jo se litt ekstra på ham. Han ser ikke ekte ut, for du har bare sett ham på TV og på fotballkort. Det er litt surrealistisk, sier 16-åringen.

– Hvordan er han som trener?

– Han setter høye krav. Det er bare bra. Han er bestemt. Han var kaptein i mange år, og du ser at han er en ledertype. Han vet hva som skal til for å bli en god fotballspiller.

«Duracell»



NFFs talentsjef Håkon Grøttland sa i fjor til Dagbladet at Tagseth «har veldig mye av det Martin Ødegaard hadde og litt mer», og betegnet unggutten som «skremmende komplett til å være så ung».

Midtbanespilleren forbauset Norway Cup-tilskuerne med sin voldsomme teknikk for to år siden, men i Liverpool har han fått kallenavnet «Duracell» fordi han løper mest av alle.

– Jeg er glad i å ha ballen i føttene, løpe mye, skape sjanser og å få motstanderlaget i ubalanse. Jeg gir 100 prosent gjennom hele kampen i hver kamp, sier Tagseth.

En egenskap som kommer godt med i engelsk fotball.

– Miljøet er tøft. Det er jo scousere, så de tåler mye. Fotballen er jo litt mer annerledes enn norsk fotball, det er litt mer trøkk i England.

EM-KLAR: Edvard Sandvik Tagseth snakket med VG på Oslo Lufthavn like før avreise til G17-EM i Kroatia. Foto: Arilas Berg Ould-Saada , VG

Hjemme i Norge spiller han femtedivisjonsfotball i Nord-Trøndelag for Neset, som rykket ned et nivå før denne sesongen. Han innrømmer at det er litt av en kontrast mellom trøndersk amatørfotball og spill med noen av Englands mest talentfulle unggutter.

– Nivåforskjellen er veldig stor. Nivået, tempoet, alt er egentlig mye bedre i Liverpool. Jeg trener jo med U18 i Liverpool, og der er det spillere der som er med opp i A-troppen. Det er veldig høyt nivå, sier Tagseth.

Frosta-klubben har startet opp et eget fond etter salget av unggutten til Liverpool. «Eddi-fondet» har allerede skaffet den lille klubben en halv million kroner, og inntektene vil øke etter hvert som Tagseth presterer på Liverpool og norske U-landslag.

– Det er bare artig. Det er en veldig fin klubb som har utviklet meg siden jeg var liten, så de fortjener det, sier han.

Han har to år igjen av Liverpool-kontrakten når han begynner der på daglig basis til sommeren, men har planer om å spille for storklubben i mange år fremover. For i Liverpool er det muligheter for de unge; denne sesongen har Ben Woodburn, som er 14 måneder eldre enn Tagseth, fått hele åtte opptredener på Jürgen Klopps A-lag.

– Jeg har fått vite at jeg har gjort det bra nå når jeg har vært der to uker i måneden. De vet hvor god jeg er nå, og da forventer de sikkert at jeg skal gjøre det bra på U18. Hvis jeg gjør det bra der, så får jeg sikkert sjansen lengre opp i systemet.

– Hvilke forventninger har du?

– Forventningene til meg selv er at jeg spiller meg fast inn på U18-laget. A-laget tenker jeg ikke så mye på akkurat nå, men det hadde vært artig å få sjansen der, og det er en del 16-17-åringer som har vært med på trening med dem. Om det hadde skjedd neste år, så hadde det vært veldig artig, sier Tagseth.

Saken fortsetter under bildet!

BRUKER UNGGUTTER: Liverpool-manager Jürgen Klopp har gitt sjansen til mange unggutter denne sesongen. Den yngste av dem er Ben Woodburn (17). Foto: Carl Recine , Reuters

Får Ødegaard-tips

Liverpools nye nordmann er drøye to år yngre enn Martin Ødegaard, som for under tre år siden trente med Liverpool under sin lille Europa-turné som til slutt endte med overgang til Real Madrid.

– Martin er forbildet mitt på fotballbanen. Han er en veldig god spiller, sier Edvard Tagseth, som har kontakt med ballvirtuosen som i dag er utlånt til Heerenveen.

– Vi sender litt meldinger til hverandre. Han har gitt meg noen tips og sagt lykke til i Liverpool. Han var jo på prøvespill der han også, sier Tagseth.



– Hvilke råd har du fått av ham?

– Han sa at han synes det var et godt valg, og at han skulle følge med. Og så ga han meg tips om at jeg bare skal fokusere på fotballen og fortsette å trene.

Ødegaard fikk sitt gjennombrudd for Strømsgodset i Eliteserien. Selv har Tagseth valgt å dra rett til utlandet i håp om å utvikle seg i fred og ro. Spillere som er under ett år eldre enn ham, har allerede fått spilletid for profilerte Eliteserie-lag, men 16-åringen er overbevist om at han har valgt riktig klubb.

– Jeg hadde muligheten til å dra til Rosenborg også, men jeg følte at Liverpool hadde mye bedre treninger. Jeg vet ikke hvor høyt oppe jeg hadde spilt i Rosenborg, men Liverpool var det beste valget for meg. Jeg får trent med de beste i Europa hver dag. Da blir du bedre til slutt, sier han.

Frykter EM-barbering

Nå er det G17-EM som gjelder. Norge har tatt ett poeng på to kamper mot England og Nederland, og er avhengige av engelsk hjelp og en seier over Ukraina hvis det skal bli kvartfinale.

Resten av den norske troppen består av spillere født i 2000, men Tagseth er ansett som et så stort talent at han har blitt belønnet med EM-plass.

– Nå er han for første gang med på G17-landslaget, men han trener med U18 i Liverpool, så det betyr at han er to år foran i utviklingen selv om han ikke er det fysisk. Han kan bli bra, men vi må passe på så vi ikke skryter dem opp i skyene når de er altfor unge, sier G17-landslagstrener Erland Johnsen.

Tagseth møtte sine nye landslagskamerater for første gang på Gardermoen søndag formiddag, men flere av dem er allerede godt klare over 16-åringens talent.

– Han er et meget stort talent som Norge vil se mye av i fremtiden, sier Rosenborg-spiss Erik Botheim (17).

– Jeg ser han gjør det bra på 2001-landslaget. Han spiller jo i Liverpool nå, og han gjør jo ikke det fordi han er dårlig. Han er en talentfull 2001-modell, sier Molde-angriperen Erling Braut Håland (16).

Men det er ikke snakk om å ta Tagseth imot som en stjerne i spillergruppen. Som yngstemann i troppen må førstereisgutten belage seg på tøff behandling under mesterskapet i Kroatia.

– De begynte å snakke om noen straffer etter kortspill. Jeg hørte rykter om barbering av hår. Så jeg tror jeg dropper kortspill og beholder håret, sier Tagseth.

– Frykter du at du kommer hjem uten hår?

– Ja, jeg frykter litt for det, sier han.

Tagseth «skal få kjørt seg» og «må passe på», advarer Botheim, som får støtte av Håland.

– Han må jo bli satt litt på plass. Det må han forvente. Håret tror jeg fort at jeg må klippe. Han hadde jo sett bra ut uten hår, ler han.