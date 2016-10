Drillos ord er alltid verd å lytte til

Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) Det er noen timer igjen til møtet med San Marino, og mannen bak 10-0 mot samme nasjon for 24 år siden inntar podiet for å fortelle hvordan Norge kan knekke San Marino i kveld.

Det vet hva du får, men det er alltid interessant å høre Drillo snakke fotball. Han har ofte en litt annen innfallsvinkel enn andre trenere. Egil Olsen har alltid gått litt mot strømmen, men han fikk ofte resultater av staheten sin.

Som mot San Marino på Ullevaal i september 1992. Og en viss Jostein Flo....

SYMBOLET: Jostein Flo. Foto: Tore Berntsen , VG

Tilfellet Flo

Drillo forteller meg at han egentlig bare hadde tenkt å bruke Flo i akkurat den kampen. I stedet fungerte det så bra mot San Marino, at eldste Flo ble et symbol på hele stilen hans.

Det var ikke alltid vakkert, men desto mer effektivt. Først Pål Lydersen, deretter Stig Inge Bjørnebye, slo den diagonale ballen mot Flo, som første gang ble prøvd som kantspiller i en treningskamp mot Portugal, og Flo headet mot det rommet der Øyvind Leonhardsen hadde startet i.

Det ble et symbol på hvordan Norge spilte, men det skjedde selvsagt mye sjeldnere enn mange vil ha det til i dag.

– Jeg ville slått mye langt i kveld også jeg, sier Drillo. Så jeg spør om Azar Karadas, den eneste norske spilleren jeg kommer på som har noen av de kvalitetene Jostein Flo hadde, kunne spilt en rolle i kveld, en kveld da Norge kanskje trenger akkurat en «Flo-type» for å få hull mot motstanderen. Ja, Karadas er reserve i Brann, men han har fortsatt ekstreme kvaliteter.

Grundig analyse

Drillo er ikke uenig. Han ville i hvert fall utnyttet Amada Diomandes hodestyrke, spilt med to spisser i 3-5-2 for å få flest mulig spillere inn i motstanderfeltet ofte nok mot San Marino.

Norges tidligere landslagssjef (1990-98 og 2009-13) har gjort en grundig analyse av San Marinos to siste landskamper, hjemme mot Aserbajdsjan og borte mot Nord-Irland. Og de delte han med undertegnede og en rekke fotballinteresserte på Ullevaal tirsdag ettermiddag.

Det er motiverende, sånn jeg vet det var det for spillerne på 1990-tallet da de hørte Drillo plukket fra hverandre motstanderne og overbeviste dem om at de kunne vinne.

MÅLKALAS: Gunnar Halle scorer et av Norges 10 mål mot San Marino i 1992. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Jeg spør om det er stor forskjell på San Marino-laget fra de tapte 10-0 i 1992 og til nå. Og får til svar «egentlig ikke».

Talen før 10-0

Drillo viser klipp fra kampene mot Aserbajdsjan og San Marino, trolig omtrent som Per-Mathias Høgmo ville gjort. Han forteller en historie, som Erik Thorstvedt fortalte han (Drillo husker det ikke selv), der Drillo før møtet med San Marino i 1992, hadde sagt:

«Tar vi lett på denne kampen, så er det likevel 86 prosents sjanse for at vi vinner. Forbereder vi oss skikkelig, så øker sjansen for seier til 99,5...»

– Jeg slengte litt om meg med tall på den tiden, men det ble i hvert fall enstemmig vedtatt på spillermøtet at vi skulle forberede oss skikkelig, sier Drillo - om kampen som endte med 10-0 til Norge, Myggen introduserte «fugledansen» og Norge fikk en flyting start på en kvalifisering som endte i USA 1994.

Drillo mener Aserbajdsjan spilte altfor omstendelig da de slo San Marino 1-0 nylig. Hans observasjoner er at San Marino, etter mange år med press mot seg, er blitt noe bedre til å forsvare seg. Det mener Drillo er naturlig når motstanderen har ballen i 70-80-prosent av kampene.

Ikke for mange pasninger

Hans tre viktigste punkter før kveldens kamp er:

1) Innleggsfasen. Norge må risikere mye, det må komme mange løp inn i feltet. I tillegg må innleggene (vi kommer til å få mange muligheter) komme tidlig, før San Marino får organisert seg skikkelig).

2) Gjenvinning. Norge må få mange brudd høyt på banen. Og det er fullt mulig. Bakover er det uansett ingen risiko, det er bare å sende fram folk.

3) Omstendelighet. Norge må IKKE finne på å spille for mange pasninger. Aserbajdsjan hadde 700 pasninger mot San Marino («altfor mange» mener Drillo).

Drillo mener videre at dette er en kamp det er umulig at Norge taper, og at sjansen er best for at Norge vinner et sted mellom 2-0 og 5-0. I tillegg er det en bitteliten mulighet for at det blir 0-0. Og San Marinos eneste mulighet til å score er på en dødball.

Norsk 2. divisjon

Hvis han må definere San Marinos nivå, så sier han – etter en liten pause – «middels, norsk 2. divisjonsnivå.»

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Norge skal ha mye uflaks hvis vi ikke slår San Marino. Og jeg vil se flere langpasninger og hodedueller. Det tror jeg er tingen, tidlige innlegg mot mange spillere i feltet, mener Drillo, som alltid har hevdet at flaks og uflaks er det mest undervurderte i fotball.

I kveld håper både Drillo og undertegnende på en fotballkveld med mye moro, scoringer og en klar seier til Norge.

Diskusjonene, som uansett kommer, om hvem som skal lede Norge i november og i 2017, den får vi ta senere.